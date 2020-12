Kommentar: Menschen in Hamburg an Corona gewachsen Stand: 19.12.2020 08:40 Uhr 2020 wird uns in Erinnerung bleiben als das Jahr, in dem wir praktisch nur über Corona gesprochen haben. Ilka Steinhausen blickt zurück auf Monate, die den Menschen vieles abverlangt haben.

von Ilka Steinhausen

Hätte uns vor einem Dreivierteljahr jemand gesagt, eine Woche vor Weihnachten haben alle Geschäfte zu und wir laufen wie selbstverständlich mit einer Gesichtsmaske herum, dann hätten wir ihn für verrückt erklärt. Und hätte uns vor einem Dreivierteljahr jemand gesagt, dass täglich mehrere Hundert Menschen in Deutschland an oder mit Corona sterben, dann hätten wir das für unmöglich gehalten. Und jetzt ist all das bittere Realität.

"Wir müssen noch einmal über Corona sprechen"

Wir haben bei NDR 90,3 so viel über Corona diskutiert, berichtet, viele Aspekte kommentiert und kritisiert und wir haben gezeigt, was Corona mit Menschen und deren Leben gemacht hat. Politiker haben unseren Hörerinnen und Hörern erklärt, warum sie was beschlossen haben. Es ist so vieles über Corona gesagt worden und gefühlt haben wir alle längst die Nase voll davon. Doch wir müssen noch einmal über Corona sprechen: Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben heißt es und ich finde, die Hamburgerinnen und Hamburger sind in diesem Jahr gewachsen und sehr groß geworden.

Überwältigende Hilfsbereitschaft bei "Hand in Hand für Norddeutschland"

Die Hilfsbereitschaft vieler Menschen ist überwältigend. Allein bei unserer NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugunsten Corona-Geschädigter sind über 4,8 Millionen Euro zusammengekommen. Das ist eine Rekordsumme! Ein Schulkind hat sein Taschengeld von vier Euro gespendet und viele Menschen haben mit ihren kleinen und großen Spenden diejenigen unterstützt, die unter Corona leiden: benachteiligte Kinder, einsame Menschen, Obdachlose. Künstlerinnen, Schauspieler, Restaurant- oder Ladenbesitzer können nicht arbeiten und leiden ebenfalls. Bei allen Problemen, die es wegen Corona gibt, ist die Solidarität so Vieler wirklich wunderbar. Auch wenn Corona noch bleibt, so wird der Mensch ganz bestimmt im nächsten Jahr weiter mit seinen Aufgaben wachsen!

