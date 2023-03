König Charles III. und Camilla kommen Ende März nach Hamburg Stand: 03.03.2023 14:17 Uhr König Charles III. und seine Frau Camilla kommen Ende März nach Deutschland und besuchen neben Berlin auch Hamburg. Der Hamburger Senat hat den Termin am Freitag bestätigt.

Demnach empfängt Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) den König und seine Gemahlin am 31. März im Rathaus zu einem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Zuvor besuchen Charles und Camilla Brandenburg und Berlin, wo sie am 29. März von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seiner Ehefrau Elke Büdenbender empfangen werden.

Was in Hamburg geplant ist

In Hamburg besichtigen Charles und Camilla außerdem das Mahnmal St. Nikolai. Die Kirche war bei Bombenangriffen der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. Der König und der Bundespräsident werden dort Kränze niederlegen. Danach will sich Charles im Hafen über den Einsatz klimafreundlicher Technologien informieren und mit Vertretern und Vertreterinnen beteiligter Firmen sprechen. Am Abend soll es zum Abschluss des Staatsbesuchs einen feierlichen Empfang mit Gästen aus Hamburg und der hiesigen britischen Community geben.

Tschentscher: "Eine große Ehre"

"Der Besuch von König Charles III. und Königin-Gemahlin Camilla ist eine große Ehre für die Freie und Hansestadt Hamburg", meinte Tschentscher. "Er stärkt die guten Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Hansestadt, die als 'britischste Stadt auf dem Kontinent' gilt"

Charles 1987 mit Diana in Hamburg

Es ist der erste offizielle Besuch des Monarchen seit vielen Jahren in der Hansestadt. Unter anderem war Charles 1987 mit seiner ersten Ehefrau Diana in Hamburg zu Gast. Bei dieser Visite hatte Charles auch dem NDR einen Besuch abgestattet, außerdem eine Hafenrundfahrt gemacht und sich mit Diana im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. 1995 war Charles im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands erneut in Hamburg.

VIDEO: Hamburg 1987: Besuch von Prinz Charles und Prinzessin Diana (4 Min)

Als Thronfolger häufig Gast in Deutschland

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September des vergangenen Jahres britischer Monarch. Seine Krönung soll Anfang Mai stattfinden. Als Thronfolger war Charles bereits häufig zu Gast in Deutschland - zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Beim zentralen Gedenken im Bundestag beschwor er damals die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.03.2023 | 15:00 Uhr