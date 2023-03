Kindesentführung: Polizei beendet Fahndung Stand: 18.03.2023 21:46 Uhr Die seit Mittwoch laufende Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau aus Altona, die ihre beiden Kleinkinder unerlaubt der Obhut des Kinderschutzhauses in Hamburg-Heimfeld entzogen hatte, ist beendet.

Nach Eingang des entscheidenden Hinweises konnte die 35-Jährige in Bottrop lokalisiert werden, wie die Hamburger Polizei am Samstagabend bekannt gab. Die Frau wurde demnach gegen 20 Uhr von der örtlichen Polizei angetroffen.

Die beiden Kleinkinder seien in Obhut genommen und wohlbehalten an das dortige Jugendamt übergeben worden. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen seien damit beendet. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache dauerten jedoch an.

Kinder aus Schutzhaus entführt

Der 24 Jahre alte Vater der Kinder hatte seine Söhne am Mittwochvormittag in dem Kinderschutzhaus in Hamburg-Heimfeld besucht - am zweiten Geburtstag des jüngeren Sohnes. Völlig unvermittelt tauchte dann auch die Mutter auf. Nach Informationen von NDR 90,3 traten beide dabei sehr bestimmt auf und nahmen ihre Kinder einfach mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung sollen davon so überrascht gewesen sein, dass sie nicht einschritten und eine direkte Konfrontation vermieden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.03.2023 | 16:00 Uhr