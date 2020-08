Stand: 17.08.2020 07:21 Uhr - NDR 90,3

Kabelanschluss bald für viele Mieter teurer?

Vielen Mieterinnen und Mietern in Hamburg drohen deutlich höhere Kosten für ihren Fernseh-Kabelanschluss. Auf jeden Haushalt könnten zusätzliche Ausgaben von rund 150 Euro pro Jahr zukommen, meint Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsbauunternehmen (VNW).

Ministerium will Regeln ändern

Hintergrund sind Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums, die Regeln für die Nebenkostenabrechnung zu ändern. Bislang berechnen die Wohnungsbauunternehmen ihren Mieterinnen und Mietern in der Regel etwa fünf Euro pro Monat für den Kabelanschluss. Möglich ist dieser Preis, weil die Vermieter meist mit einem Anbieter für alle Wohnungen eine Art Sammelvertrag bei den Kabelanbietern abschließen - und die Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen.

Höhere Kosten durch Einzelverträge

Nach den Berliner Plänen soll sich aber jeder seinen Kabelanbieter selbst aussuchen können. Bei Einzelverträgen entstehen allerdings deutlich höhere Kosten, so Breitner. Das würde vor allem Geringverdiener wie Sozialhilfeempfänger stark belasten.

So lange die Kabelgebühren Teil der Nebenkosten sind, würden sie vom Amt übernommen. In Zukunft, sagt Breitner, müssten die Mieterinnen und Mieter die Kosten fürs Fernsehen selbst tragen. Der VNW appelliert an die Landesregierungen im Norden, sich beim Bund dafür einzusetzen, dass die Pläne gestoppt werden.

