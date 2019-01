Stand: 25.01.2019 16:10 Uhr

Jungfernstieg-Prozess: Anklage fordert lebenslange Haft

Im Prozess um die tödliche Messerattacke auf seine ehemalige Partnerin und ihre kleine Tochter an der Hamburger S-Bahnstation Jungfernstieg hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Angeklagten gefordert. Es sei zudem die besondere Schwere der Schuld festzustellen, sagte die Vertreterin der Anklage am Freitag im Hamburger Landgericht. Der Angeklagte hatte sich zuletzt geweigert, zu seinem Prozess zu erscheinen. Deshalb ließ die Kammer ihn am Freitag gefesselt aus der Untersuchungshaft ins Gericht bringen. Verteidigung und Nebenklage werden am Montag plädieren. Der Verteidiger geht davon aus, dass sein Mandant die Tat nicht länger geplant, sondern im Affekt begangen hat.

Anklage sieht Heimtücke und niedere Beweggründe

Der 34-Jährige habe den Doppelmord aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch begangen, um die Mutter seines Kindes zu bestrafen, erklärte die Staatsanwältin.

Wird eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt und außerdem die besondere Schwere Schuld festgestellt, ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Geständnis vor Gericht

Der Angeklagte hatte vor Gericht gestanden, seine Ex-Partnerin und die gemeinsame kleine Tochter am 12. April 2018 vor den Augen zahlreicher Passanten mit einem Messer getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der Hintergrund der Bluttat ein Sorgerechtsstreit mit der ursprünglich aus Neustrelitz stammenden Frau war, die noch vier weitere Kinder mit anderen Männern hat.

