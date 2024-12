Jahresrückblick 2024 in Hamburg: April bis Juni Stand: 27.12.2024 10:23 Uhr Die Eröffnung des Westfield-Einkaufszentrums in der Hafencity wird verschoben, tausende holländische Fans ziehen ganz in orange gekleidet durch Hamburg und der FC St. Pauli freut sich über seinen Aufstieg. Das waren die Ereignisse im April, Mai und Juni 2024.

In vier Teilen blickt das NDR Hamburg Journal auf das vergangene Jahr zurück. Was hat die Hamburgerinnen und Hamburger 2024 bewegt? Hier gibt es die wichtigsten Ereignisse aus Politik, Sport und Kultur.

April: Westfield-Eröffnung wird verschoben und Streit um Islam-Demo

11. April: Nach fast 75 Jahren liegt die "Hamburger Morgenpost" ("Mopo") an diesem Donnerstag zum vorerst letzten Mal als täglich gedruckte Ausgabe in den Kiosken, Bäckereien, Tankstellen und Supermärkten. Künftig erscheint sie gedruckt nur noch Freitags in einer Wochenendausgabe.

12. April: Es soll die neue Attraktion der Hafencity werden, doch im April macht das Einkaufszentrum im Überseequartier und sein Betreiber Westfield erst einmal mit spektakulären Fehlplanungen Schlagzeilen. Die Eröffnung wird kurzfristig verschoben. Zunächst auf Oktober, mittlerweile gibt es gar keinen konkreten Termin mehr. Der Bauherr, vorher um keine öffentlichkeitswirksamen Slogans verlegen, duckt sich komplett weg. Das Nachsehen haben die Mieterinnen und Mieter wie beispielsweise Gastronom Axel Strehlitz: "Mein größter Schaden sind eigentlich unsere Mitarbeitenden, die woanders gekündigt haben, um bei uns anfangen zu können. Das ist das was uns gerade am meisten beschäftigt."

25. April: Die fürstliche Familie von Monaco mit dem Regenten Albert kommt persönlich ins Miniaturwunderland und startet das erste Formel-1-Rennen in Monaco - im Maßstab 1:87. Im Miniaturwunderland sind selbst Monarchen nur Figuren - im wahren Leben aber begeistern sie nach wie vor die Massen.

27. April: Eine islamistische Demonstration auf dem Hamburger Steindamm sorgt für eine bundesweite Diskussion. Nicht nur einmal demonstrieren auf dem Steindamm islamistische Gruppen und hetzen gegen Israel. Organisator ist die Gruppe "Muslim Interaktiv". Die Behörden müssen die Teilnehmenden gewähren lassen. Auch die Forderung nach einem Kalifat ist von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Mai: Aufstieg des FC St. Pauli und Planten un Blomen ist schönster Park Deutschlands

3. Mai: Es ist das größte Bläserfest der Welt - 15.000 Blechbläser kommen zum Evangelischen Posaunentag in den Stadtpark. In der ganzen Stadt sind die Musikerinnen und Musiker unterwegs und geben Konzerte auch an ungewöhnlichen Orten wie dem Dach der Lenzsiedlung in Lokstedt.

7. Mai: Das OMR-Festival der Online-Welt wird immer spektakulärer. 70.000 Besucherinnen und Besucher lauschen unter anderem weltbekannten Gästen wie Kim Kardashian. Beim Auftritt von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) wird eine Stinkbombe geworfen.

12. Mai: Was für ein Erfolg, was für eine Party: Der FC St. Pauli steigt in die 1. Fußball-Bundesliga auf. Bei manchen Fans ist nicht ganz klar was schöner ist - der Aufstieg selbst oder die Tatsache, dass der HSV unten bleibt.

16. Mai: Er ist der schönste Park Deutschlands: Planten un Blomen. Das hat eine Analyse von Millionen Bewertungen von fast 1.800 Grünanlagen in ganz Deutschland ergeben.

30. Mai: Einer der leistungsfähigsten Quantencomputer wird in Hamburg vorgestellt. Heute noch unvorstellbare Rechenleistungen sollen helfen, Krankheiten zu bekämpfen und Unwetter vorherzusagen.

Juni: Fußball EM auch in Hamburg und Investor für Elbtower gesucht

1. Juni: Hamburg ist dieses Jahr der Austragungsort der Streetdance-WM. 140 Tänzerinnen Tänzer kämpfen in der Alsterdorfer Sporthalle um den Titel - egal welche Hautfarbe, Nationalität, Sprache oder Religion sie haben.

9. Juni: Die Grünen gehen mit 21,1 Prozent bei der Europawahl in Hamburg trotz hoher Verluste als stärkste Kraft hervor - vor SPD und CDU. Erfreulich ist die hohe Wahlbeteiligung von 66 Prozent. Auch in den Hamburger Bezirken sind neue Bezirksversammlungen gewählt worden.

11. Juni: Hamburg braucht neue Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer - deswegen haben sich NDR, DLRG und Bäderland auf die Suche gemacht. Denn 40 Prozent der Hamburger Kinder können nicht sicher schwimmen und auch bei den Erwachsenen haben bis zu einem Viertel keine ausreichenden Schwimmkenntnisse. Die Aktion ist ein voller Erfolg und am Ende gibt es für 80 neue Schwimmlehrerassistentinnen und -assistenten eine Urkunde.

14. Juni: Wer baut den Elbtower zu Ende? Gleich zwei Hamburger Konsortien bewerben sich. Unter ihnen der Immobilienunternehmer Dieter Becken, im Gegensatz zum ursprünglichen Bauherrn ein Hanseat im besten Sinne: "Hamburg hat verdient, dass dieses Haus dort gebaut wird. An dieser Stelle ist es ein Highlight. Ich finde, es gehört da hin."

15. Juni: Bereits 1.300 mal haben Kontrolleurinnen und Kontrolleure in diesem Jahr Bußgelder gegen bettelnde oder musizierende Menschen in den Bahnen verhängt. Seit Mai gibt es in den U-Bahnen auch Durchsagen mit dem Hinweis, dass Betteln dort verboten ist. Das Thema wird auch in den Folgemonaten kontrovers in der Stadt diskutiert und die Gegner des Bettelverbots starten im September eine Petition.

16. Juni: Die Fußball-EM hat auch mit Spielen in Hamburg begonnen. 13.000 Holländerinnen und Holländer feuern ihre Nationalmannschaft standesgemäß bei der EM an. Und es funktioniert: In einem dramatischen Spiel besiegt Oranje Polen mit 2:1 im Volksparkstadion.

27. Juni: Der FC St. Pauli bekommt für die neue Saison in der Fußball-Bundesliga mit Alexander Blessin einen neuen Trainer. Erfolgs-Coach Fabian Hürzeler ist vom britischen Premiere-League-Verein Premier Brighton & Hove Albion abgeworben worden.

