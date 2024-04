Gedruckte "Hamburger Morgenpost" nur noch einmal pro Woche Stand: 11.04.2024 06:00 Uhr Nach fast 75 Jahren wird die "Hamburger Morgenpost" ("Mopo") heute zum vorerst letzten Mal als täglich gedruckte Ausgabe in den Kiosken, Bäckereien, Tankstellen und Supermärkten liegen. Am 12. April soll dann die erste Wochen-"Mopo" erscheinen.

"Die Zeitung in Ihren Händen ist historisch. Die, die morgen erscheint, soll den Lokaljournalismus retten", schreibt Chefredakteur Maik Koltermann in seinem Editorial in der letzten Ausgabe. Bereits im September wurde bekannt, dass die Morgenpost-Verlag GmbH diesen Schritt plant. Mit der Umstellung auf die regionale Wochenausgabe reduziere sich der redaktionelle Aufwand für die Print-Produktion der "Mopo" deutlich, hieß es damals.

Künftig gedruckte "Mopo" nur noch am Freitag

Das Boulevardblatt soll nun immer freitags und im Umfang von mindestens 104 Seiten erscheinen. Künftig sollen Hintergrundberichte, längere Lesestücke und das Abbilden von Debatten in den Vordergrund rücken. Tagesaktuelle Nachrichten soll es weiterhin auf der Internetseite der "Mopo" geben. Die wöchentlich erscheinende "Mopo" erscheint am Freitag, weil viele Menschen vor allem am Wochenende Zeit zum Lesen haben.

Rückläufige Verkaufszahlen

Die verkaufte tägliche Auflage der "Mopo" lag im vierten Quartal 2023 nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) bei 15.877 Exemplaren. Die Zahl ist rückläufig. Der Manager Arist von Harpe hatte 2020 die Hamburger Zeitung von der Kölner Mediengruppe DuMont übernommen.

