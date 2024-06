Fanmarsch: Tausende Oranje-Fans feiern in Hamburg Stand: 16.06.2024 18:41 Uhr Vor dem ersten Auftritt der Niederlande bei der Fußball-Europameisterschaft sind am Sonntagvormittag Tausende holländische Fans durch Hamburg marschiert. Bis zu 40.000 waren angekündigt, laut Hamburger Polizei versammelten sich rund 13.000.

Der "Fan Walk" begann am Millerntorplatz in der Nähe des Stadions des FC St. Pauli. Dann zogen die Oranje-Fans über den Holstenwall, den Sievekingplatz und die Glacischaussee bis zurück zum Millerntorplatz. Von dort ging es anschließend für einen Teil der Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Volksparkstadion. Die Niederlande traf dort am Nachmittag zum EM-Auftakt in Gruppe D auf Polen und feierte einen 2:1-Sieg. Unter den rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauern waren mehr als 20.000 Oranje-Fans. Tausende Holländerinnen und Holländer verfolgten das Spiel außerdem beim Public Viewing auf dem Heiligengeistfeld.

Reeperbahn war bereits am Sonnabend dicht

Auch rund 20.000 polnischen Fans waren nach Hamburg gereist. Laut Polizei musste bereits am Sonnabend die Reeperbahn zeitweise gesperrt werden - holländische und polnische Fans stimmten sich auf dem Kiez schon mal gemeinsam und friedlich auf ihr erstes Gruppenspiel in Hamburg ein.

Polizei: An- und Abreise ohne Probleme

Die An- und Abreise der Fans zum Spiel der Niederlande gegen Polen in Hamburg verlief nach Angaben der Polizei problemlos. Auf den Autobahnen sei nicht mehr Stau gewesen als sonst an einem Sonntag, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale kurz nach dem Anpfiff. Auch nach dem Spiel zog die Polizei ein positives Fazit.

Keine Parkplätze am Volksparkstadion

Wer ein Ticket für ein EM-Spiel hat, kann und sollte das auf jeden Fall als Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Rund ums Hamburger Volksparkstadion gibt es keine öffentlichen Parkplätze. An allen fünf Spieltagen in Hamburg gilt ab 0 Uhr auch ein Halteverbot in den umliegenden Straßen - außer für Anwohnerinnen und Anwohner. Auch Straßensperrungen werden eingerichtet. Dafür gelten die Eintrittskarten auch als Fahrkarte im Hamburger Verkehrsverbund (HVV). An den Spieltagen fahren mehr Bahnen und von Othmarschen aus auch ein Shuttle-Bus zum Stadion. Wer von außerhalb kommt, erhält mit dem Ticket Rabatt auf nationale und internationale Zugtickets der Deutschen Bahn. Wer doch mit dem Auto kommt, kann auf einen von 8.000 Park-and-Ride Stellplätzen hoffen.

Hauptbahnhof: Welcome Desk für Fußball-Fans

Derweil hat die Deutsche Bahn im Hamburger Hauptbahnhof ein Hilfsangebot für Fans gestartet. Am sogenannten Welcome Desk beraten Mitarbeitende internationale Fans bei Themen rund um die Euro, wie die Bahn mitteilte.

