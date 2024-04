Einkaufszentrum in der Hamburger Hafencity: Eröffnung verschoben Stand: 11.04.2024 09:44 Uhr Die für den 25. April geplante Eröffnung des Einkaufszentrums im Hamburger Überseequartier wird wegen eines Wasserschadens verschoben. Das Zentrum soll nun Ende August für Besucherinnen und Besucher öffnen, wie der Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield (URW) am Donnerstag mitteilte.

Die seit Monaten verkündete Eröffnung des Einkaufszentrums in der Hafencity in zwei Wochen ist geplatzt. Auf der Baustelle sei in einem Teil des Untergeschosses Grundwasser in eine wichtige technische Anlage gelaufen, teilte URW mit. "Eine Analyse des Schadens in Zusammenarbeit mit unseren Planern und Ingenieuren hat umgehend begonnen", hieß es. Die Entscheidung, die Eröffnung um vier Monate zu verschieben, begründete URW auch mit den Sommerferien, die in Hamburg vom 18. Juli bis 28. August dauern.

Shops, Restaurants, Hotels, Büros und Wohnungen

Das französische Immobilien- und Investmentunternehmen baut auf dem Gelände in der Hafencity ein riesiges Einkaufs- und Erlebniszentrum. Im "Westfield Hamburg-Überseequartier" entstehen den Angaben zufolge mehr als 150 Geschäfte, 20 Restaurants, 3 Hotels, Kinos sowie ein Kreuzfahrtterminal. In den insgesamt 14 Gebäuden sollen auch 579 Wohnungen und Büros für rund 4.000 Arbeitsplätze Platz finden. Das Überseequartier ist Teil der Hafencity, die als Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsvorhaben gilt.

Hiobsbotschaft für Betreiber und Mitarbeiter

Hamburgs City-Managerin Brigitte Allkämper sagte NDR 90,3: "Für den Betreiber des Überseequartiers ist das furchtbar." Sie betont auch, dass die Einzelhändlerinnen und -händler der Mönckebergstraße keinerlei Schadenfreude empfinden würden, obwohl sie nun bis August keine Konkurrenz fürchten müssten.

Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die verschobene Eröffnung eine Hiobsbotschaft. Die Zahl der Betroffenen ist noch unklar, es dürfen aber deutlich mehr als 500 sein, die nun nicht im Laden oder am Tresen bedienen können. Was das für ihre Bezahlung bedeutet, ist ebenso unbekannt.

