Industrietauglicher Quantencomputer in Hamburg vorgestellt Stand: 30.05.2024 13:55 Uhr Quantencomputer sollen komplexe Berechnungen schneller als klassische Rechner erledigen. Ein erster industrietauglicher Computer dieser neuen Art ist in Hamburg gebaut worden. Er wurde am Donnerstag beim Halbleiterhersteller NXP in Lokstedt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) sowie Vertreterinnen und Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) aktivierten den Quantencomuter.

Außen unscheinbar, innen leistungsfähig

Von außen betrachtet wirkt der Quantencomputer unscheinbar. Es ist ein hellgrauer Kasten, etwa so groß wie zwei Waschmaschinen, wie NXP-Chef Lars Reger sagte. Das Spannende ist drinnen und das Spannende ist auch, wer diesen Quantencomputer entwickelt. Wissenschaft und Industrie arbeiten dabei eng zusammen: das DLR mit NXP und zwei Start-ups, die für Hard- und Software-Entwicklung zuständig sind. "Wir sind so eine Art Quanten-WG", sagte Reger.

Nutzen für zahlreiche Unternehmen

Quantencomputing ermöglicht die Berechnung von Algorithmen, die für heutige Computer zu komplex sind. Dies betrifft etwa Anwendungen zum Beispiel in der Klimaforschung. Wenn der Hamburger Quantencomputer voll in Betrieb ist, sollen Wirtschaftsunternehmen dort Rechenzeit mieten können. Zum Beispiel Pharmafirmen, um umfangreiche Wirkstoffberechnungen für neue Medikamente vorzunehmen. Oder auch Schifffahrtsunternehmen, um ihre weltweiten Routen samt Liegezeiten in den Häfen effektiver gestalten zu können. Der Betrieb erfordert unter anderem den Einsatz einer aufwendigen Tieftemperatur-Technologie.

Hamburg eines von zwei Zentren in Deutschland

Eine Initiative von Forschungseinrichtungen, NXP und anderen Unternehmen will Quantencomputern den Weg von der Grundlagenforschung in die industrielle Anwendung ebnen. Dafür hat das DLR zwei Zentren etabliert: eines in Hamburg und das andere in Ulm.

Weitere Informationen Quantencomputing: Hamburg will an die Weltspitze Quantencomputer werden für hochkomplexe Berechnungen gebraucht. Der Senat will die Zukunftstechnologie fördern. (25.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.05.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wissenschaft