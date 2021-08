In der Hafencity soll Carsharing zum Prinzip werden

Stand: 05.08.2021 17:54 Uhr

Leihwagen statt Privatauto: In Hamburgs Hafencity soll diese Idee zum Prinzip erhoben werden. Jede Tiefgarage bekommt eine eigene Carsharing-Station - so sieht es das neue Mobilitätskonzept für den Ostteil der Hafencity am Baakenhafen vor.