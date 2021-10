In Präsenz: Universität Hamburg startet ins Wintersemester Stand: 01.10.2021 10:00 Uhr Die Studierenden kehren auf den Campus zurück. In der kommenden Woche beginnt das Wintersemester an der Universität Hamburg. Auf dem Universitätsgelände gilt dann die 3G-Regel.

Eine flächendeckende Kontrolle ist an der Universität wegen ihrer vielen Standorte und Gebäude nicht möglich. Die Studierenden, die zu Präsenzveranstaltungen gehen, müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Geimpfte und Genesene können sich registrieren lassen - und ihren Nachweis in Form eines "Campus-Passes" bei Stichprobenkontrollen vorzeigen. Tests sollen erstmal umsonst bleiben.

Den Campus-Pass gibt es nach Angaben der Uni ab kommendem Montag im Registrierungszentrum auf dem Hauptcampus und an fünf weiteren Standorten. Mitzubringen sei neben einem Ausweis ein Nachweis über den Geimpft- beziehungsweise Genesenen-Status und gegebenenfalls ein aktueller Corona-Test.

Impfangebote für Studierende

Außerdem soll es an verschiedenen Standorten Impfangebote für Studierende geben. Die meisten Lehrveranstaltungen, etwa zwei Drittel von 4.500, finden wieder in Präsenz statt, ein Drittel aber weiterhin digital. Ebenfalls digital wird Universitätspräsident Dieter Lenzen in der kommenden Woche zum letzten Mal die etwa 6.000 Erstsemester begrüßen. Seine Amtszeit endet Ende Februar 2022.

Maskenpflicht bleibt bestehen

In Lehrräumen, Bibliotheken und Archiven wird die Regel von 1,50 Metern Abstand gestrichen - die Maskenpflicht bleibt laut Wissenschaftsbehörde aber bestehen. Hochschulen können je nach Räumlichkeit zusätzlich Teilnehmer-Höchstgrenzen einführen. Bei schriftlichen Prüfungen entfällt die Maskenpflicht bei Wahrung des Abstandsgebotes nach Einnahme der Sitzplätze.

Drei Semester lang waren Hamburgs Hochschulen wegen der Corona-Pandemie so gut wie ausgestorben, nur wenige Veranstaltungen fanden vor Ort statt.

