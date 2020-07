Stand: 08.07.2020 06:03 Uhr - NDR 90,3

IG Metall: Aktionstag gegen Stellenabbau bei Airbus

Die Gewerkschaft IG Metall hat für heute zu einem bundesweiten Aktionstag gegen den Stellenabbau beim Flugzeugbauer Airbus aufgerufen. In Hamburg inklusive Buxtehude und Fuhlsbüttel sollen 2.325 Arbeitsplätze wegfallen. Als Zeichen des Protests gegen die Kürzungspläne will die Gewerkschaft am Mittwochmittag 2.000 Stühle vor dem Haupteingang des Airbus-Werks in Finkenwerder aufstellen.

IG Metall: Jobs bei Airbus sichern

"Der geplante Abbau von Arbeitsplätzen hat die Beschäftigten in Angst und Schrecken versetzt", sagt Ina Morgenroth, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Region Hamburg. Die Maßnahmen bedrohten die Zukunftsfähigkeit der Standorte, das werde man am Aktionstag deutlich machen. Die Kundgebungen stehen unter dem Motto "Wenn wir zusammenhalten, ist alles möglich".

Kundgebungen auch an anderen norddeutschen Standorten

Die IG Metall fordert, dass statt des Jobabbaus eine "Brücke in die Zukunft" gebaut wird, damit die für das Unternehmen wichtigen Fachkräfte auch nach der Krise wieder eingesetzt werden können. Öffentliche Aktionen wie Kundgebungen, Demonstrationen und Menschenketten sind auch an den Standorten Stade, Bremen, Nordenham und Varel geplant. Dort sind ebenfalls Hunderte Arbeitsplätze bedroht.

Gewerkschaften sehen Politik in der Pflicht

Die Arbeitnehmervertreter sehen im Zuge des geplanten Stellenabbaus bei Airbus auch die Politik gefordert. Mit einer Ausweitung des Kurzarbeitergeldes könne die Krise in der Luftfahrtbranche überbrückt und der geplante Abbau von Arbeitsplätzen reduziert werden, sind Gewerkschaften und Betriebsräte überzeugt. Von den norddeutschen Landesregierungen erwarteten die Beschäftigten, dass sie sich für die Arbeitsplätze und Standorte in der Branche stark machen.

Boeddinghaus: Kluge Lösungen für Standort Hamburg

Die Hamburger Linken-Fraktionschefin Sabine Boeddinghaus hatte im Sommerinterview mit NDR 90,3 kluge Lösungen für den Standort Hamburg angemahnt, damit es möglichst nicht zu Kündigungen kommt. "In der Verantwortung für die Beschäftigten muss da ein großes Gesamtpaket geschnürt werden. Es kann nicht sein, dass die Menschen jetzt in ihrer Existenz betroffen sind", sagte Boeddinghaus.

Bundesweit mehr als 5.000 Jobs in Gefahr

Airbus hatte zuletzt Druck auf die Bundesregierung gemacht. Wenn das Kurzarbeitergeld auf zwei Jahre verlängert werde, könne Airbus in Deutschland 1.500 der 5.100 gefährdeten Jobs in der Verkehrsflugzeugsparte erhalten, hatte Produktionschef Michael Schöllhorn gesagt. Staatliche Forschungsgelder für die Entwicklung umweltfreundlicherer Flugzeuge könnten weitere 500 Stellen sichern. Insgesamt sollen nach Angaben von Airbus in Deutschland 5.100 Stellen wegfallen. Weltweit will Airbus wegen der Corona-Krise 15.000 Stellen streichen und wegen der gesunkenen Nachfrage nach Flugzeugen die Produktion drosseln.

