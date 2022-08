Hunderte Klimaaktivisten ziehen durch Hamburger Innenstadt Stand: 13.08.2022 10:26 Uhr Mehr Einsatz für den Klimaschutz - das fordern Aktivistinnen und Aktivisten seit Tagen beim Klimacamp im Hamburger Volkspark. Am Morgen haben sich Hunderte von ihnen dort zu einer Demonstration versammelt.

Etwa 1.500 Protestierende haben sich vom Volkspark aus in Richtung Hafencity aufgemacht. Eine Zwischenkundgebung gab es am Altonaer Bahnhof. Es geht den Aktivisten und Aktivistinnen - viele von ihnen nehmen vermummt am Protestzug teil - um Klimagerechtigkeit. Sie kritisieren beispielsweise, dass große Öl- und Gaskonzerne Krisenprofiteure sind. "Während steigende Preise und die fossile Inflation für viele Menschen zum Armutsrisiko werden, verzeichnet die Öl- und Gasindustrie Milliardengewinne", sagte eine Sprecherin der Organisation Ende Gelände am Morgen.

AUDIO: Fünf Demonstrationen in Hamburg geplant (2 Min) Fünf Demonstrationen in Hamburg geplant (2 Min)

Auch andere Gruppen nehmen an dem Protestzug teil. Die Hamburger Polizei ist mit vielen Beamtinnen und Beamten im Einsatz und beobachtet die Lage am Rande der Demonstration. Deren Abschlusskundgebung ist für 12.30 Uhr vor der Elbphilharmonie geplant.

Aktivisten kündigen Blockaden an

Darüber hinaus sind heute aber noch vier weitere Klima-Demos geplant. Die Behörden rechnen deshalb mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Das linke Bündnis "...ums Ganze!" kündigte am Morgen bereits Blockade-Aktionen an. Man habe unter anderem dazu aufgerufen, Lieferketten im Hamburger Hafen gezielt zu unterbrechen, teilte die Gruppe mit. Man wolle den "Protest in den Hamburger Hafen tragen, denn der ist nicht nur ein Symbolort, sondern auch ein neuralgischer Punkt des Kapitalismus", sagte die Sprecherin.

Große Klima-Demonstration auch am Mittwoch

Schon am Mittwoch hatten 1.500 Klimaaktivisten und -aktivistinnen in Hamburg für mehr Klimagerechtigkeit und gegen die von der Bundesregierung geplanten Flüssiggas-Terminals protestiert. Dabei zündeten einige Teilnehmende Rauchtöpfe, ansonsten blieb es laut Polizei ruhig, die auch diese Demo mit einem Großaufgebot begleitet hatte.

