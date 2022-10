Herbstferien: A7, Bahn, Flughafen - wo es eng wird in Hamburg Stand: 04.10.2022 19:02 Uhr Die Schülerinnen und Schüler in Hamburg starten am 8. Oktober in die zweiwöchigen Herbstferien. Der Flughafen bereitet sich auf eine Reisewelle vor. Außerdem gibt es auf Hamburgs Straßen und beim HVV Sperrungen. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Flughafen

Der Hamburger Flughafen rechnet für die Herbstferien mit einem Ansturm an Reisenden. Bis zu 45.000 Passagiere pro Tag werden dort zum Ferienbeginn erwartet. Deshalb rät der Flughafen allen Reisenden, zwei bis drei Stunden vor Abflug an den Terminals zu sein. Diese öffnen schon um 3.15 Uhr und damit extra eine halbe Stunde früher, um den erwarteten Ansturm gut bewältigen zu können. Die vom NDR Datenteam erstellte Grafik zeigt die aktuelle Dauer der Verspätungen am Flughafen Hamburg und die Entwicklung seit dem Sommer.

Autobahnen

Der Straßenverkehr in Hamburg wird zu Ferienbeginn vor allem durch die geplante Sperrung der Autobahn 7 behindert. Die A7 wird ab Freitagabend, den 7. Oktober erstmal in Richtung Norden gesperrt, von Sonntag bis Montag wird daraus dann eine Vollsperrung, wie die folgende Grafik zeigt.

HVV und Bahnverkehr

Auch diejenigen, die während der Ferien in Hamburg bleiben, müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen - vor allem bei den U- und S-Bahnen. Bei der S-Bahn gibt es wegen Bauarbeiten gleich dreimal Schienen-Ersatzverkehr:

Ab Freitag, 7. Oktober: Sperrung der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze (Linien S11, S21 und S31).

Sperrung der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze (Linien S11, S21 und S31). Von Sonnabend, 8. Oktober bis Mittwoch, 12. Oktober: Sperrung der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze (Linien S11, S21 und S31).

Sperrung der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze (Linien S11, S21 und S31). Von Freitag, 7. Oktober, 22 Uhr bis Montag, 10. Oktober, 5 Uhr: Fernzüge halten nicht am Dammtor und in Altona.

Fernzüge halten nicht am Dammtor und in Altona. Von Sonnabend, 8. Oktober (1 Uhr) bis Sonntag,16. Oktober (Betriebsschluss): Erneuerung der Gleise der S1 und S11 zwischen Barmbek und Berliner Tor. Es gibt einen Schienersatzverkehr und die U3 kann eine Alternative sein.

Erneuerung der Gleise der S1 und S11 zwischen Barmbek und Berliner Tor. Es gibt einen Schienersatzverkehr und die U3 kann eine Alternative sein. Von Sonnabend, 15. Oktober (1 Uhr) bis Sonntag, 22. Oktober (Betriebsschluss): Auf der S3 und S21 zwischen Altona und Eidelstedt fallen die Züge wegen Gleisbauarbeiten aus. Es sind Busse statt Bahnen unterwegs.

Auf der S3 und S21 zwischen Altona und Eidelstedt fallen die Züge wegen Gleisbauarbeiten aus. Es sind Busse statt Bahnen unterwegs. Bei der Hochbahn ist aktuell schon die Strecke zwischen Berliner Tor und Hammer Kirche gesperrt, auf den Linien U2 und U4 sind Busse statt Bahnen unterwegs. Die Sperrung bleibt auch noch in den gesamten Herbstferien bestehen, also bis zum 23. Oktober.

