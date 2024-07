Neuer Mietvertrag unterzeichnet: Alsterhaus in Hamburg ist gerettet

Stand: 26.07.2024 15:32 Uhr

Drei deutsche Luxuswarenhäuser sind erstmal gerettet: Das Alsterhaus in der Hamburger City, das Oberpollinger in München und auch das KaDeWe in Berlin. Die drei Traditionswarenhäuser waren in der Insolvenzmasse des österreichischen Unternehmers René Benko.