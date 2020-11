Heimfeld: Polizei stoppt illegales Autorennen Stand: 08.11.2020 13:22 Uhr Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend in Hamburg-Heimfeld ein illegales Autorennen gestoppt. Eine BMW-Fahrerin und ein Opel-Fahrer waren mit bis zu 145 Stundenkilometer über die Stader Straße gerast.

Ihre Führerscheine sind die beiden erst einmal los. Für den Opel-Fahrer war es eine kurze Karriere als Autofahrer: Er ist erst 18 Jahre alt, hatte seinen Führerschein also erst seit kurzer Zeit. Die Frau, die mit ihrem BMW die Schnellere gewesen sein soll, ist 21 Jahre alt. Die beiden hatten sich auf der Stader Straße ein Rennen geliefert.

AUDIO: Heimfeld: Polizei stoppt Autorennen (1 Min)

Rennen vor den Augen der Polizei

Allerdings, ohne es zu ahnen, vor den Augen der Polizei. Beamte hatten die beiden Autos vorbei rasen sehen, waren ihnen gefolgt und hatten alles dokumentiert. An einer roten Ampel schließlich blieben die Autos stehen, so dass die Polizei sie endgültig stoppen konnte. Auf die Fahrerin und den Fahrer dürften jetzt Strafverfahren zukommen. Und das ist noch nicht alles. In beiden Wagen saßen nämlich noch mehrere Beifahrer - und zwar aus mehr als zwei Haushalten. Sie müssen jetzt Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung zahlen.

