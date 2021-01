Hamburgs Welcome Center an neuem Ort mit neuen Angeboten Stand: 12.01.2021 15:41 Uhr Für ausländische Fachkräfte und Hamburger Unternehmen gibt es ab sofort im Welcome Center eine neue zentrale Anlaufstelle mit deutlich erweitertem Dienstleistungangebot. Dort werden alle Fragen rund um das Thema Einreise, Aufenthalt und Arbeitsmarktintegration bearbeitet.

Das Welcome Center hinter dem Hamburger Rathaus ist Anfang des Jahres nach Hammerbrook umgezogen. Auch die für die Arbeitsmarktintegration zuständige Servicestelle "Work and Integration for Refugees" ist in das neue Bürogebäude im Heidenkampsweg eingezogen. "Es ist eigentlich eine Rundum-Betreuung. Alles, was der Staat an Beratung und Begleitung leistet, das finden Sie dort, behördenübergreifend in der Zusammenarbeit und konzentriert eben an einer Stelle, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD).

AUDIO: Hamburgs Welcome Center an neuem Ort mit neuen Angeboten (1 Min)

Auf ausländische Fachkräfte angewiesen

Unter anderem sollen dort Anerkennungs- und Visaverfahren beschleunigt werden, so wie es das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz vorsieht. Der Hamburger Arbeitsmarkt ist auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, erklärt Sönke Fock, Chef der Agentur für Arbeit: "Das Thema Einwanderung wie auch die Integration derjenigen, die aus Flucht und Asyl zu uns kommen, ist schon aus demografischen Gründen etwas, was uns allen nur zum Vorteil gereichen kann." Mit dem neuen Welcome Center gewinnt Hamburg als Arbeitsort für ausländische Fachkräfte an Attraktivität hinzu, meint Fock.

