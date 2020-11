Hamburgs Verkehrssenator Tjarks stellt Radzählnetz vor Stand: 17.11.2020 14:36 Uhr Hamburg will künftig flächendeckend zählen, wie viele Radfahrerinnen und Radfahrer in der Stadt unterwegs sind. Damit will der Senat unter anderem dafür sorgen, dass es auf den Fahrradwegen keine Staus gibt.

Ob Hauptverkehrsstraße, Veloroute oder Nebenstrecke. In den vergangenen Monaten sind an 55 Stellen in der Stadt Wärmebildkameras aufgebaut worden. Sie erfassen jeden einzelnen Radfahrer und jede Radfahrerin - ohne dabei Gesichter oder andere persönliche Merkmale zu speichern. Der Zählvorgang läuft rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche.

So viel Radfahrer-Zählen war nie

Das ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber den bisherigen Daten, die es über den Radverkehr gibt, sagt Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). In der Vergangenheit wurden Radfahrende nur an der Gurlittinsel an der Außenalster dauerhaft erfasst, zusätzlich einmal pro Jahr mit Hilfe einer sogenannten Pegelmessung. Mittelfristig soll die Zahl der Wärmebildkameras noch fast verdoppelt werden.

Ein Drittel mehr Radfahrende

Knapp 1,4 Millionen Euro kostet das Radzählnetz, knapp die Hälfte davon zahlt der Bund. Die Daten will die Stadt auch nutzen, um Ampeln an den Verkehr mit Fahrrädern anzupassen. Laut Tjarks sind in diesem Jahr rund ein Drittel mehr Radfahrer in der Stadt unterwegs als im Vorjahr.

Das Radzählnetz will Hamburg im kommenden Jahr auch beim Weltkongress für Intelligente Transportsysteme präsentieren. Der gastiert 2021 erstmals in der Hansestadt.

