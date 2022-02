Hamburgs Uni-Präsident Lenzen nimmt Abschied Stand: 09.02.2022 13:12 Uhr Zwei Amtszeiten, also zwölf Jahre lang war Dieter Lenzen Präsident der Hamburger Universität. Ende Februar geht er in den Ruhestand. Am Mittwoch verabschiedet ihn die Stadt mit einem Senatsempfang im Rathaus.

Als Universitätspräsident hat Lenzen mit seiner Meinung nie hinter dem Berg gehalten. Bereits ein Jahr nach Amtsantritt protestierte er 2011 gemeinsam mit Studierenden gegen Einsparungen. Die sanierungsbedürftigen Gebäude am Unicampus bezeichnete er als Ruinen und kämpfte gleichzeitig für den Erhalt der Universität in Eimsbüttel.

Exzellenz-Status brachte Geld und den "Ausstrahl-Effekt"

2019 gelang es ihm gemeinsam mit Forschenden, die Universität zum Exzellenz-Status zu führen. Dafür gibt es Geld in Millionenhöhe. Als weiteren Effekt erkannte Lenzen: "Die Aufmerksamtkeit auf die Stadt wird international und national steigen. Das ist ein Ausstrahl-Effekt, den man sonst nicht ohne Weiteres hätte."

Lenzen setzte sich auch für ein naturkundliches Forschungsmuseum ein. Dafür gewann er den Hamburger Mäzen Michael Otto. Unter Lenzens Amtszeit hat die Universität in der Hamburger Politik und in der Öffentlichkeit an Bedeutung gewonnen.

Lenzen: "Selten so viel getan"

"Rückblickend gesagt ist für die Universität selten so viel getan worden wie in den letzten zehn Jahren", sagte Lenzen und fügte hinzu, dass das so weitergehen müsse. Er sei aber auch zuversichtlich, dass es so sein werde.

Nachfolger von Lenzen wird der Arzt und Neurowissenschaftler Hauke Heekeren, der wie einst Lenzen von der Freien Universität Berlin nach Hamburg wechselt.

