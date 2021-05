Hamburgs Schulen starten ab morgen in den Wechselunterricht Stand: 16.05.2021 14:17 Uhr Ab ins Klassenzimmer: Von Montag an können Hamburgs Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig gemeinsam lernen. Es gilt wieder der Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen. Auch Kitas starten eingeschränkten Regelbetrieb.

Wechselunterricht bedeutet, dass eine Schulklasse geteilt wird. An einem Tag ist die Hälfte der Klasse in der Schule und wird unterrichtet, während die andere Hälfte via Internet zugeschaltet sein soll. Am nächsten Tag wird gewechselt. Der Hamburger Senat hatte Anfang des Monats entschieden, dass dieses System nach den Maiferien wieder greift, also vom 17. Mai an.

Zahlreiche Schüler waren monatelang nicht im Schulgebäude

Bisher wurden einzig einige Grundschulklassen sowie die Abschlussklassen zum Unterricht in die Schule gelassen. Grund für dieses System: Die Abstandsregeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollten so möglichst konsequent eingehalten werden. So durften nach Angaben der Hamburger Schulbehörde nur rund 60 Prozent der 200.000 Schüler der allgemeinbildenden Schulen im Wechselunterricht lernen, rund 40 Prozent lernten ausschließlich zu Hause.

Kitas weiten Öffnung ebenfalls aus

In Kitas ist demnach ebenfalls von Montag an eine Rückkehr zum eingeschränkten Regelbetrieb vorgesehen. Damit ist dann in jedem Fall eine Betreuung von 20 Stunden an mindestens drei Tagen gewährleistet. Bisher waren die Kitas grundsätzlich geschlossen und Kinder werden nur im Notfall betreut.

