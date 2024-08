Stand: 11.08.2024 19:22 Uhr Hamburgs Pflegenottelefon wird angenommen

In Hamburg wird das sogenannte Pflegenottelefon offenbar gut angenommen. Seit Jahresbeginn können Angehörige von Pflegebedürftigen bei dem 24-Stunden-Notdienst anrufen und um spontane Unterstützung bitten. Die Hotline ist bundesweit einzigartig. Laut Sozialbehörde haben bis Juni dieses Jahres 430 Menschen allein an Werktagen angerufen. Sollte die Zahl der Anrufe weiter zunehmen, müsse aber auch das Angebot an Kurzzeitpflegeplätzen erhöht werden.

