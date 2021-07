Hamburger produzieren in Zeiten von Corona viel Müll Stand: 24.07.2021 07:00 Uhr Hamburg hat im vergangenen Jahr mehr Müll produziert. Die Abfallmenge in der Stadt stieg um 3,3 Prozent, beim Biomüll sogar um 10 Prozent. Das zeigt eine Bilanz der Stadtreinigung.

Müllvermeidung lautet das große Ziel - doch die Corona-Pandemie hat Hamburg einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am stärksten ist der Zuwachs bei der grünen Biotonne: Etwa 7.000 Tonnen Küchen- und Gartenabfälle kamen hinzu. Denn es wurde deutlich mehr zu Hause gekocht, anstatt in Restaurants oder Kantinen. Die Menge an Restmüll wuchs um 9.000 Tonnen - das ist ein Plus von 4 Prozent.

Rückgang nur bei Gewerbe- und Industriemüll

Auch auf den Recyclinghöfen machte sich die Corona-Pandemie bemerkbar. Wer nicht ausgehen konnte, entrümpelte häufig Keller oder Dachboden. Das führte zu einem Plus an Sperr- und Elektromüll von 8 Prozent. Ein klares Minus verzeichnet allein der Gewerbe- und Industriemüll mit einem Rückgang von 16 Prozent.

Sauberkeit Hamburgs sei auf hohem Niveau geblieben

Immerhin vermeldet Stadtreinigungschef Rüdiger Siechau, dass man trotz größerer Mengen Mülls die Recyclingquote bei 58 Prozent hätte halten können. Er erklärte, dass dank der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Sauberkeit Hamburgs auf hohem Niveau geblieben sei. Sie hätten Straßen, Gehwege sowie 32 Quadratkilometer Parks und Spielplätze gereinigt. Und sie wären 112.000 Müllmeldungen der Bürgerinnen und Bürger nachgegangen, denen sie meist schnell hinterherputzen konnten.

