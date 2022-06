Hamburger Speicherstadt: Sanierung von Kaimauern dauert wohl länger Stand: 13.06.2022 17:07 Uhr Die Sanierung der Kaimauern in der Hamburger Speicherstadt dauert voraussichtlich länger als bislang gedacht. Die Planerinnen und Planer gehen davon aus, dass sie noch rund zehn Jahre mit der Erneuerung von Kaimauern und Pfählen beschäftigt sind.

Weil das Bauen durch den Ukraine-Krieg teurer wird, geht Ulrich Bormann vom Landesbetrieb Immobilienmanagement der Stadt außerdem davon aus, dass die Sanierung teurer wird als die bisher veranschlagten 250 Millionen Euro.

Boden im Fleet muss stabilisiert werden

Neben der Rückverankerung der Kaimauern muss der Boden im Fleet in der Tiefe stabilisiert und das Fleetniveau um bis zu einen Meter angehoben werden, wie die Finanzbehörde am Montag in Hamburg mitteilte. Für die Bodenstabilisierung werden den Angaben zufolge zwei Verfahren erprobt: Während bei der einen Variante der Boden im Fleet verbleibt und durch Einbringen von Zement verfestigt wird, erfolgt bei der zweiten Variante ein Austausch der weichen Böden durch stabileres Material. Zur Klärung der Vor- und Nachteile der Varianten wurde 2020 eine Pilotmaßnahme im Bereich Kleines Fleet gestartet, bei der beide Verfahren zum Einsatz kommen. "Bis Ende dieses Jahres werden die Maßnahmen abgeschlossen, anschließend ausgewertet und entschieden, wo diese Varianten für die Sanierung der folgenden großen Bauabschnitte zur Anwendung kommen können", sagte ein Sprecher.

Dressel: "Wir machen die Speicherstadt zukunftsfähig"

Die Länge der Kaimauern in der Speicherstadt beträgt insgesamt 2.600 Meter. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte: "Mit dem technisch sehr anspruchsvollen Sanierungsprojekt machen wir die Speicherstadt zukunftsfähig und sorgen dafür, dass der historische Lagerhauskomplex auch für kommende Generationen erhalten bleibt." Parallel zu den Maßnahmen in der Inneren Speicherstadt werden die rund 1.650 Meter öffentlicher Kaimauern am Südufer des Zollkanals saniert. Am Speicher P stehen die Arbeiten an der rund 170 Meter langen Kaimauer aus dem Jahr 1888 kurz vor dem Ende. Insgesamt wurden in diesem Bereich bereits mehr als 100 Schrägpfähle und rund 600 Tonnen Stahlspundbohlen eingebracht.

Kaimauer-Sanierung im gesamten Hafengebiet kostet Milliarden

Im gesamten Hafengebiet gibt es mehr als 40 Kilometer Kaimauern. Die geschätzten Kosten, um die wesentlichen Kaimauern in einen ordentlichen Zustand zu bringen, liegen bei mindestens 2,5 Milliarden Euro, wie NDR 90,3 im April berichtete.

