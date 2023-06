Hamburger Senat legt Hafenentwicklungsplan vor Stand: 13.06.2023 16:33 Uhr Wie soll der Hamburger Hafen im Jahr 2040 aussehen? Zur Beantwortung dieser Frage hat der Senat den lange erwarteten neuen Hafenentwicklungsplan beschlossen. Darin werden die strategischen Leitlinien für die kommenden Jahre festgelegt.

"Hamburg ist und bleibt Deutschlands größter Seehafen, der für die Wirtschaftskraft der Exportnation und die Versorgungssicherheit auf nationaler und europäischer Ebene grundlegende Bedeutung hat", sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag. Der Hafenentwicklungsplan 2040 ist aufgeteilt in die Bereiche "strategische Vision" und "operative Umsetzung". Leonhard sagte bei der Vorstellung des Plans, die Stadt bekenne sich dazu, dass sie einen leistungsfähigen Universalhafen haben wolle, der geprägt sei von Güterumschlag, Kreuzschifffahrt, Logistik und einer breiten industriellen Basis.

Kaum noch Wachstum bei Container-Umschlag erwartet

Aus dem Plan geht hervor, dass der rot-grüne Senat beim Containerumschlag kaum noch mit Wachstum rechnet. Leonhard sagte, Container-Umschlagszahlen seien zwar ein Indikator, jedoch nicht der einzige relevante. "Hamburg ist im Unterschied zu anderen Hafenstandorten selbst ein wichtiger Markt und Industriestandort: Waren, die hier ankommen, werden hier nicht nur umgeschlagen, sondern auch verbraucht und weiterverarbeitet."

Flächen für E-Commerce-Firmen und erneuerbare Energien

Es gebe aber durchaus noch Wachstumspotenziale. So will die Stadt im östlichen Teil Flächen für E-Commerce schaffen, also für Unternehmen, die Onlinehandel betreiben. Daneben sind südlich der Köhlbrandbrücke bis nach Harburg Flächen für die Erzeugung und den Umschlag von Kraftstoffen aus erneuerbaren Energien - wie sogenanntem grünen Wasserstoff - reserviert. Jens Meier, Chef der Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) erläuterte: "Es sollen Firmen angesiedelt werden aus dem Bereich nachhaltiger Energieträger." Dazu zählten die Bereiche Lagerung und Verarbeitung.

Bekenntnis zu großen Verkehrsprojekten

Gleichzeitig bekennt sich der Senat dazu, dass neue Plätze für große Containerschiffe westlich des Waltershofer Hafens geschaffen werden, und dass sowohl die Köhlbrandbrücke ersetzt werden soll als auch dass die A26-Ost gebaut wird, also die neue Autobahn durch den Hafen. Wirtschaftssenatorin Leonhard erklärte: "Der Hafen wird eine wichtige Bedeutung bei der Lösung der Aufgaben, die die Energiewende mit sich bringt, haben. Er sichert Wertschöpfung, Steuereinnahmen und gewerbliche Arbeitsplätze." Der derzeit noch gültige Hafenentwicklungsplan wurde 2012 mit einem Planungshorizont bis 2025 vorgelegt.

Kritik von Umweltverbänden

Bei den Umweltverbänden kommt der Hafentwicklungsplan nicht gut an. Der sei schon überholt, bevor er überhaupt umgesetzt werde, sagte etwa Malte Siegert vom NABU in Hamburg. Er kritiserte erneut die A26-Ost. Und der BUND bemängelte, dass angeblich Natur zerstört wird, um den Hafen aus- und umzubauen.

Auch Wirtschaftsverbände nicht zufrieden

Andere Schwerpunkte haben dagegen die Wirtschaftsverbände. Die Handelskammer und Industrieverband meinen, bei den anstehenden Projekten - zum Beispiel der Köhlbrandquerung - brauche es mehr Tempo. Und aus der Hafenwirtschaft heißt es, der Senat habe kein Konzept, wie man Anschluss bekommen kann zu den beiden größten Häfen in Nordeuropa, Rotterdam und Antwerpen.

Opposition vermisst Antworten auf wichtige Fragen

Auch den Oppositionsparteien sind die Pläne des Senats zu wenig. Götz Wiese von der CDU sprach von einem kraftlosen Minimalkonsens. Auf die wichtigste Frage, nämlich wie man mit der Konkurrenz in Nordeuropa, in der Ostsee und im Mittelmeer umgehen wolle, gebe es keine Antwort. Die AfD sagte voraus, dass die Leistungsfähigkeit des Hafens weiter sinken wird.

