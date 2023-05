Hamburger Hafen verliert weiter an Umschlag Stand: 17.05.2023 15:30 Uhr Weniger Schiffe - weniger Ladung: Der Hamburger Hafen verliert weiter an Umschlag. Im ersten Quartal ging die Ladungsmenge um zehn Prozent zurück - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Doch es gibt auch Gewinnerinnen und Gewinner.

Aufmerksame Beobachterinnen und Beobachter an der Elbe haben es schon bemerkt: Dieses Jahr laufen besonders viele Tankschiffe den Hamburger Hafen an. Auch wenn es nicht die Mega-Tanker wie in Wilhelmshaven sind. Aber die kleineren Schiffe transportierten satte 27 Prozent mehr Mineralöl, das übrigens seit Dezember nicht mehr aus Russland stammen darf. Das Öl ersetzt fehlende russische Gasimporte.

Containerumschlag bricht im ersten Quartal ein

Auch beim Getreide sieht es gut aus: Ein Plus von zwölf Prozent Umschlag. Damit enden die guten Zahlen für Hamburgs Hafen. Der Containerumschlag brach im ersten Quartal um 16,9 Prozent ein auf 1,9 Millionen 20-Fuß-Standardcontainer (TEU). Hamburg verliert damit an Boden gegenüber der Konkurrenz: Rotterdam verlor nur 12 Prozent, Antwerpen 6 Prozent an Containern. Nur Bremens Häfen rutschten noch stärker ab: um 20,2 Prozent an TEU.

Kaufzurückhaltung und Streiks bremsen den Hafen aus

Axel Mattern vom Hafen Hamburg Marketing (HHM) erklärt: "Russland war zu Beginn des letzten Jahres noch der viertgrößte Handelspartner Hamburgs und fiel komplett aus." Zudem bremsten eine weltweite Kaufzurückhaltung und lokale Streiks den Hafen aus. Der Jahresstart schließt nahtlos an das Vorjahr an, in dem der Hafen vor allem in der zweiten Jahreshälfte ein zunehmend dickeres Minus verzeichnete: Insgesamt standen 2022 so 119,9 Millionen Tonnen Seegüter in der Bilanz, 6,8 Prozent weniger als 2021. Der Containerumschlag sank um 5,1 Prozent auf 8,3 Millionen TEU.

Erholung der Umschlagzahlen erwartet

Im weiteren Jahresverlauf sei mit einer Erholung der Umschlagzahlen zu rechnen, so der HHM-Vorstand laut Mitteilung. Er wies darauf hin, dass nicht Hamburg allein unter der aktuelle Lage leide: "Die volkswirtschaftlich schwierige Situation spiegelt sich in den aktuellen Umschlagzahlen aller Häfen der Nordrange wider." Mit Nordrange sind in der Hafenwirtschaft die kontinentaleuropäischen Nordseehäfen gemeint, allen voran die größeren Hamburger Konkurrenten Rotterdam und Antwerpen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.05.2023 | 14:00 Uhr

