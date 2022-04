Hamburger Senat legt Abschlussbericht zur CCH-Sanierung vor Stand: 14.04.2022 17:53 Uhr Der Betrieb in Hamburgs rundum modernisierten Congress Center Hamburg (CCH) läuft bereits. In gut zwei Wochen, am 29. April, soll offiziell die Eröffnung gefeiert werden. Unterdessen hat der Senat den Abschlussbericht und die vorläufige Schlussrechnung zur Großbaustelle vorgelegt.

Noch immer weiß die Stadt nicht ganz genau, wie teuer die Sanierung am Ende wird. Denn zum einen werden im CCH noch letzte Arbeiten gemacht und Mängel beseitigt. Zum anderen gibt es Streit mit einer der beteiligten Firmen um Geld. Die Projektleiter rechnen mit Gesamtkosten in Höhe von 297 Millionen Euro. Das wären rund 100 Millionen mehr als in der ursprünglichen Planung von 2014 vorgesehen.

Bauarbeiten gerieten mehrfach ins Stocken

Ein Grund dafür ist, dass sich der westliche Teil des CCH erst im Laufe der Bauarbeiten als ebenfalls sanierungsbedürftig gezeigt hatte. Außerdem wurde Asbest gefunden. Und auch wegen der Corona-Pandemie war das Mammutprojekt ins Stocken geraten.

Streit mit einer der Baufirmen

Bei dem Streit mit einer der beteiligten Firmen geht es um Leistungen, die nach Ansicht der CCH-Planerinnen und -Planer nicht pünktlich oder auch nicht richtig erbracht wurden. Bis zu einem Ergebnis ist noch "mit einer längeren rechtlichen Auseinandersetzung zu rechnen", heißt es im Abschlussbericht des Senats. Erst dann werde feststehen, ob Hamburg am Ende einen zweistelligen Millionenbetrag einbehalten kann.

Erste Veranstaltungen stehen fest

Die ersten Veranstaltungen stehen bereits fest - darunter sind einige Ärztekongresse. Die Messe als Betreiber des CCH sagt, das Feedback zum neuen Ambiente und der Ausstattung in dem neuen Gebäude sei gut. Man müsse aber schauen, wie größere Fachmessen in Präsenz nach der Corona-Pandemie anlaufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.04.2022 | 17:00 Uhr