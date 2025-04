Frauenleiche auf Hausboot in Hamburg: Gewalttat vermutet Stand: 24.04.2025 16:47 Uhr In Hamburg-Moorfleet ist am Dienstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Zunächst war unklar, wie sie zu Tode kam. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass sie getötet wurde.

Angehörige fanden die 58-Jährige am Dienstagmorgen tot auf ihrem Hausboot am Holzhafenufer. Nach Informationen von NDR 90,3 soll sie eine Schussverletzung gehabt haben. Die Polizei rückte unter anderem mit Taucherinnen und Tauchern an, die in der Alten Dove-Elbe nach einer möglichen Tatwaffe suchten.

Polizei untersuchte Hände von Verwandtem

Die Mordkommission beleuchtete das Umfeld der Getöteten. Dabei sollen die Ermittlerinnen und Ermittler nach NDR Informationen auch Abstrich-Proben von den Händen eines Verwandten genommen haben. Damit sichern die Beamtinnen und Beamten in der Regel mögliche Schmauchspuren, die sich nach dem Abfeuern einer Schusswaffe an den Händen finden können.

Ermittler hoffen auf Zeugen

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Wer verdächtige Dinge am Holzhafenufer beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.04.2025 | 16:00 Uhr