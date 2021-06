Hamburger Polizei stellt sich auf mögliche Party-Nächte ein Stand: 11.06.2021 16:59 Uhr Bestes Wetter, die Corona-Infektionen sinken und dann ist auch noch Wochenende: Die Hamburger Polizei stellt sich auf viele Feiern und nächtliche Einsätzen ein.

Viele Abi-Prüfungen sind gelaufen und die Fußball-Europameisterschaft beginnt - an diesem Wochenende gibt es viele Gründe zu feiern. Doch Party-Exzesse im Stadtpark, am Winterhuder Kai und im Schanzenviertel sollen dieses Mal unbedingt vermieden werden. Deshalb hat sich die Hamburger Polizei zum Wochenende noch einmal verstärkt.

Appell in sozialen Medien

Und sie appelliert in den sozialen Medien an alle: "Auch wir von der Polizei Hamburg freuen uns, dass ein weitgehend normales soziales Leben in greifbarer Nähe scheint, und wir wollen niemandem die Feierlaune verderben, aber ansteigende Infektionszahlen aufgrund von bewusstem oder fahrlässigem Risikoverhalten möchte auch niemand."

Beamte sollen flexibel eingesetzt werden

Vor allem Treffen größere Gruppen sollen vermieden werden. Dafür hat die Polizei Kräfte aufgestellt, die flexibel eingesetzt werden können - je nachdem, wo gerade gefeiert wird. Nachdem sich vor allem die Grünflächen am Winterhuder Kai zum Treffpunkt von Jugendlichen entwickelt haben, die auch in die Alster springen, bitte die Polizei noch einmal darum, mehr Rücksicht auf Anwohnenden zu nehmen.

Seit Freitag weitere Lockerungen in Kraft

Seit Freitag haben Hamburgerinnen und Hamburger angesichts sinkender Corona-Zahlen wieder mehr Freiheiten. Unter anderem dürfen sich im Freien wieder bis zu zehn Personen aus beliebig vielen Haushalten treffen. In Innenräumen bleibt es hingegen zunächst bei der Kontaktbeschränkung auf maximal fünf Personen.

