Hamburger Polizei findet Leiche in einer Wohnung

Die Hamburger Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in der Neustadt eine Leiche gefunden. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen seit Monaten vermissten brasilianischen Informatiker. Die Durchsuchung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße am Venusberg, hinter dem Michel, stand im Zusammenhang mit schon länger andauernden Ermittlungen der Polizei. In der Wohnung eines 45-Jährigen fanden die Beamten den Leichnam, der offenbar schon einige Zeit dort gelegen haben muss.

Identität des Toten ungeklärt

Die Identität des Toten ist noch nicht abschließend geklärt. Es könnte aber sein, dass es sich um den 29-jährigen Brasilianer Gabriel Amaro handelt. Der Informatiker war Ende September von seiner Familie als vermisst gemeldet worden, nachdem er eine geplante Urlaubsreise in sein Heimatland nicht angetreten hatte. Seitdem fehlte jede Spur von ihm.

Die Leiche wird in der Rechtsmedizin obduziert. Mit einem Ergebnis wird im Laufe des Tages gerechnet. Der Mieter der Wohnung ist vorläufig festgenommen worden. Die Ermittler versuchen jetzt zu klären, ob er für den Todesfall verantwortlich ist.

