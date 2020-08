Stand: 10.08.2020 13:42 Uhr - NDR 90,3

Hamburger KomponistenQuartier: Besuch wieder möglich von Annette Matz

Das Hamburger KomponistenQuartier ist nach viereinhalb Monaten Corona-Zwangspause wieder geöffnet. In der Hamburger Neustadt zwischen Laeizshalle und Michel gibt es Wissenswertes über sieben Komponierende zu erfahren, die alle eine Verbindung zu Hamburg haben. Dort erfährt man so einiges über 200 Jahre Hamburger Musikgeschichte. Die Museumsräume sind in schön nachgebauten Bürger- und Kaufmannshäusern untergebracht. Man fühlt sich wie bei einer Zeitreise.

Frisch renovierte Räume

Noch am Morgen der Eröffnung waren die Handwerker da. Manfred Bullinger, ehrenamtlich im Vorstand des KomponistenQuartiers, hat ihnen extra um sieben Uhr morgens die Tür aufgeschlossen. Nicht ganz viereinhalb Monate war der Eingang zu. Die Zeit wurde zum Renovieren genutzt. "Das war auch mal nötig", sagt Bullinger freundlich. Im letzten Jahr waren über 16.000 Besucherinnen und Besucher da - mehr als 500 Führungen gab es. Das hinterlasse Spuren nach all den Jahren.

Beliebtes Ausflugsziel für Elbphilharmonie-Besuchende

In das KomponistenQuartier zu kommen, ist ein wenig wie Urlaub.

Deshalb haben auch viele Nicht- Hamburgerinnen und -Hamburger vor der Corona-Krise zum Beispiel die Zeit vor dem geplanten Konzertbesuch in der Elbphilharmonie genutzt, um einen Abstecher hierher zu machen. Auch internationale Orchester, die in Hamburg zu Gast waren, haben sich oft nach den Proben die Zeit mit den Hamburger Komponistenstars aus dem 18. und 19. Jahrhundert vertrieben.

Komponistenköpfe beliebtes Fotomotiv

Vor dem wirklich wunderschön nachgebauten Bürger- und Kaufmannshäusern des 18. Jahrhunderts, aus rotem Backstein, steht groß das beliebteste Fotomotiv des Quartiers: die Köpfe der sechs Komponisten und einer Komponistin, die hier ihr Museum haben. Sie sind alle auf die eine oder andere Weise mit Hamburg verbunden - Telemann, Bach, Hasse, die Geschwister Mendelsohn, Johannes Brahms und natürlich Gustav Mahler. Er war sechs Jahre lang Kapellmeister an der heutigen Staatsoper. 1891 bis 1897 war das. Mahlers Taufbuch aus dem Kleinen Michel liegt in einem der Museumshäuser in einer Vitrine unter Glas. Daneben steht ein Fahrrad. "Dieser etwas vergeistigte Mann hat sich aber sehr für Technik interessiert und er war einer der ersten Fahrradfahrer in Hamburg", erläutert Bullinger.

Alltagsgeschichten über Komponisten

Gustav Mahler hatte sich an jedem Urlaubsort ein Komponierhäuschen bauen lassen. Über den Alltag der Komponisten erfährt man in den Museumsräumen noch viel mehr. Die Briefe der Geschwister Mendelsohn sind dort zu sehen und zu hören: Sie haben gegenseitig füreinander komponiert. Georg Phillipp Telemann und sein Komponistenfreund Händel haben sich Blumenzwiebeln per Post zugeschickt. Im Garten vor dem Haus steht sogar eine nach Telemann benannte Dahlie und eine Pfingstrose, die ebenfalls Telemann heißt.

Briefe von Bach

Eine Blume wurde nicht nach Carl Philipp Emanuell Bach benannt. Aber der Musikdirektor, der über 20 Jahre lang in Hamburg war und 1788 im Michel begraben wurde, liebte Hamburg und die Hamburgerinnen und Hamburger besonders. "Gutherzig und umgänglich" seien sie und mit ihnen könne man "ein angenehmes und vergnügtes Leben" führen. Das schrieb Bach damals an den Musik-Kollegen und historischen "Headhunter" Charles Burney, der ihn nach London abwerben wollte.

Seltene und wertvolle Instrumente

Ein besonders wertvolles Highlight ist das alte Spinett. Es ist aus dem Jahr 1730 und wurde von dem Engländer Thomas Hitchcock gebaut. Es ist sehr zart und sehr empfindlich. "Deshalb dürfen es auch nur zwei Personen bei uns bespielen", sagt Bullinger. Neueste Errungenschaft des Hauses ist ein automatisches Klavier. Das kann man zwar auch normal spielen, der Clou sind aber die Klavierrollen mit Lochstreifen. Und der Schatz des Hauses ist eine Original- Klavierrolle von Gustav Mahler selbst signiert - zu wertvoll um sie abzuspielen.

Das Komponistenquartier in der Hamburger Peterstraße ist ab sofort wieder von Dienstags bis Sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Schirmherr ist übrigens Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano.

