Hamburger Jugendherbergen haben wieder mehr Gäste Stand: 09.03.2022 15:00 Uhr Es geht bergauf, aber vom normalen Geschäft sind wir noch weit entfernt. Das ist die Bilanz der norddeutschen Jugendherbergen für das vergangene Jahr.

Knapp 23.000 Gäste haben die Jugendherbergen "Horner Rennbahn" und "Auf dem Stintfang" in Hamburg besucht und rund 72.000 Nächte hier verbracht. Das sind fast 20.000 Übernachtungen mehr als 2020, aber nicht mal halb so viel wie in Vor-Corona-Zeiten.

AUDIO: Wieder mehr Gäste in den Hamburger Jugendherbergen (1 Min) Wieder mehr Gäste in den Hamburger Jugendherbergen (1 Min)

Schülerinnen und Schüler fehlten als Gäste

Insbesondere die Schulklassen haben gefehlt. Wobei es dem Norden wegen der geringeren Inzidenzzahlen noch besser ging als anderen Bundesländern, wo die Herbergen erst später öffnen durften. Ein großer Vorteil war auch das frühe Ende der Sommerferien. Aber während 2019 jeder dritte Übernachtungsgast eine Schülerin oder ein Schüler war, war es im vorigen Jahr nur gut jeder Vierte.

Jugendherberge kurzzeitig auch Impfzentrum

Die Jugendherbergen nutzten die Zeit des Lockdowns auch mit sogenannten Sondernutzungen, zum Beispiel als Impfzentrum. Am Stintfang waren außerdem bis Anfang März 2021 bis zu 150 gestrandete Seeleute aus Kiribati und Tuvalu und 45 Wohnungslose untergebracht Und derzeit stellen die Jugendherbergen etwa 130 Geflüchteten eine Erstunterkunft zur Verfügung.

Weitere Informationen Jugendherberge Stintfang: Preiswert übernachten mit Elbblick Die Jugendherberge liegt in bester Lage mit Blick über Hafen und Landungsbrücken auf Hamburgs einzigem Weinberg. (06.07.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.03.2022 | 13:00 Uhr