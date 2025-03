Hafengeburtstag Hamburg 2025: Programm vom 9. bis 11. Mai Stand: 18.03.2025 15:27 Uhr Viele Schiffe, das einzigartige Schlepperballett, Feuerwerk und viel Show: Das bietet der Hafengeburtstag am zweiten Maiwochenende.

Am 9. Mai ist es wieder soweit: Hamburg feiert den 836. Hafengeburtstag und empfängt dabei Schiffe aus aller Welt. Es wird ein großes Fest im Hamburger Hafen mit Touristinnen und Touristen und Einheimischen. Es kommen prächtige Großsegler, moderne Einsatzfahrzeuge und Sportboote, aber auch viele Traditions- und Museumsschiffe. Die wichtigsten Programmpunkte stehen jetzt schon fest.

Donnerstag: Gottesdienst und Einlaufparade

Den Auftakt des Hafengeburtstags macht am Donnerstag von 11 Uhr bis 12 Uhr der Internationale Ökumenische Eröffnungsgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis. Anschließend startet um 13 Uhr die große Einlaufparade, mit Zahlreichen Schiffen. Die Parade ist eines der Highlights des Wochenendes.

Freitag: Große Show: Elbe in Concert

Unter dem Motto "Elbe in Concert" macht am Freitagabend wie schon im Vorjahr eine große schwimmende schwimmende Bühne auf der Elbe fest. Die auftretenden Künstlerinnen und Künstler wurden noch nicht bekanntgegeben. Die Show startet an den Landungsbrücken ab 19.45 Uhr und geht bis 21.45 Uhr.

Sonnabend: Schlepperballett und Licht-Show

Das Schlepperballett ist für viele der Höhepunkt des Hamburger Hafengeburstags. Es findet dieses Jahr am Sonnabend von 15.45 Uhr bis 16.25 Uhr statt. Abends gibt es ab 21 Uhr eine Bühnenshow, die bis 23 Uhr geht. Als Finale startet um 22.45 Uhr ein großes Feuerwerk.

Auslaufparade am Sonntagnachmittag

Am Sonntagnachmittag können Besucherinnen und Besucher ab 18 Uhr die Schiffe bei der großen Auslaufparade feierlich verabschieden. Die Auslaufparade geht bis 19 Uhr.

Harbour Pride gehört zum Hafengeburtstag

Seit 2014 ist der Harbour Pride fester Bestandteil des Hafengeburtstags. Unter der Regenbogenflagge lädt die queere Community an den Fischmarkt ein.

Spaß und Unterhaltung auf der "Bunten Hafenmeile"

Freitag und Samstag von 10 Uhr bis 24 Uhr kann auf der "Bunten Hafenmeile" gegessen, flaniert und gestaunt werden. Am Sonntag ist sie von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Von der Jan-Fedder-Promenade hat man den besten Blick auf den Hamburger Hafen und kann man das Wasserprogramm genießen. Außerdem bieten über 400 Schaustell- und Standbetriebe mit Kunsthandwerk, Fahrgeschäften und Köstlichenkeiten alles an, was das Herz begehrt. Auf vielen Bühnen wurde zudem ein Programm für die ganze Familie geboten.

Partnerland Burgenland Österreich

2025 ist das österreichische Burgenland Lettland das Partnerland für den Hamburger Hafengeburtstag. Das Land präsentiert sich mit Ständen und kulturellen Angeboten auf dem Hafengeburtstag.

