Hamburger Fußball-Verband: Neuer Mitglieder-Rekord - viele Kinder auf Wartelisten

Neuer Rekord für den Hamburger Fußball-Verband (HFV): Die Mitgliederzahl ist in diesem Jahr auf mehr als 230.000 gestiegen. So viele gab es noch nie. Auch bei den Kindern und Jugendlichen gibt es einen Zuwachs. Über 7.500 mehr als im vergangenen Jahr sind in den Vereinen aktiv. Allerdings gibt es auch immer längere Wartelisten: Laut einer Umfrage des HFV stehen mehr als 8.000 Kinder auf einer solchen Liste. Etwa die Hälfte der Vereine hat an der Befragung teilgenommen.

