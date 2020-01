Stand: 03.01.2020 13:49 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Flughafen zieht leicht positive Bilanz

Das vergangene Jahr war für den Hamburger Flughafen schwierig: Nach Angaben von Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler ist der Kostendruck gewachsen, während sich die Konjunktur abgeschwächt hat. Ein weiteres Problem sei die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook gewesen.

Ein leichtes Plus an Fluggästen

Deshalb ist es aus seiner Sicht ein Erfolg, dass der Flughafen trotzdem mehr als 17 Millionen Passagiere hatte. Das ist ein leichtes Plus von 0,4 Prozent. Gleichzeitig sind etwas weniger Maschinen in Hamburg gestartet und gelandet, was daran liegt, dass einige Airlines mit größeren Flugzeugen unterwegs sind.

Fluggastzahlen Hamburg 2019 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.01.2020 14:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Etwas mehr Fluggäste - deutlich weniger Verspätungen am späten Abend: Das ist die Bilanz des Hamburger Flughafens für 2019. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neue Reiseziele ab Hamburg

Wichtigste Nachricht für die Anwohnerinnen und Anwohner: Zwischen 23 Uhr und Mitternacht starteten und landeten im vergangenen Jahr nur knapp 680 Maschinen. Im Jahr 2018 waren es noch deutlich über 1.000 gewesen. Für den Sommerflugplan kündigt der Flughafen neue Reiseziele an: Darunter sind Tallinn, Tirana und Vilnius.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.01.2020 | 14:00 Uhr