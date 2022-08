Hamburger Flughafen: Auch nach Sommerferien viele Verspätungen Stand: 19.08.2022 10:00 Uhr Am Hamburger Flughafen müssen sich Reisende auch nach den Sommerferien auf Verspätungen einstellen. Derzeit ist noch immer mehr als jeder dritte Flug nicht pünktlich, wie Flughafenchef Michael Eggenschwiler im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten sagte.

Überlastete Flughäfen fast überall in Europa, dazu umgeleitete Flüge, weil der Luftraum über der Ukraine und Russland wegen des Krieges tabu ist: Die Ursachen sind vielfältig, warum die Flugpläne durcheinander sind. Zu Beginn der Sommerferien startete oder landete nicht einmal jede zweite Maschine in Fuhlsbüttel pünktlich. Inzwischen habe sich die Lage immerhin etwas gebessert, sagte Eggenschwiler am Donnerstagabend.

Noch nicht dauerhaft gelöst ist das Gepäckproblem. Auf dem Airport in Fuhlsbüttel kommen fast täglich Hunderte neue Koffer an, die beim Umsteigen an anderen Flughäfen nicht rechtzeitig weitergeleitet wurden.

Flughafen wird in diesem Jahr wohl wieder Verlust machen

Bis Jahresende rechnet Eggenschwiler mit rund 11 Millionen Fluggästen in Hamburg, das sind mehr als 60 Prozent des Vor-Corona-Niveaus. Trotzdem wird der Airport auch im dritten Jahr in Folge einen Verlust machen, diesmal voraussichtlich rund 40 Millionen Euro.

