Hamburger Einzelhandel: Lager sind leerer - dennoch Rabatte Stand: 25.07.2022 06:40 Uhr Noch ein günstiges Sommeroutfit ergattern - das ist traditionell ab heute, also am letzten Montag im Juli möglich. Der freiwillige Sommerschlussverkauf startet. Trotz Corona und Lieferengpässen bieten viele Geschäfte Schnäppchen an.

Die Schaufenster in der Mönckebergstraße sind voll mit Plakaten für günstige Angebote. Manche Geschäfte locken mit bis zu 50 oder sogar 70 Prozent Rabatt. Andere bieten Prozente auf bereits reduzierte Kleidung an.

AUDIO: Viele Hamburger Geschäfte locken wieder mit Rabatten (1 Min) Viele Hamburger Geschäfte locken wieder mit Rabatten (1 Min)

Lager sind nicht so voll wie üblich

Allerdings sind die Lager in diesem Sommer nicht übervoll. Im Gegenteil: Sie sind deutlich leerer. Das bestätigen auch zahlreiche Händler und Händlerinnen in der Hamburger Innenstadt. Das hat vor allem zwei Gründe: Wegen der Corona-Pandemie wurde hier und da etwas zurückhaltender geordert. Und dann sind da ja noch die weltweiten Lieferschwierigkeiten. Deshalb geht der Handelsverband Nord davon aus, dass sich nicht alle Händler und Händlerinnen an der Rabattschlacht beteiligen werden.

Gäste von Nord- und Ostsee kommen zum Bummeln

Insgesamt laufen die Geschäfte aber wieder besser, bestätigt Citymanagerin Brigitte Engler. Die Kunden-Frequenz und die Umsätze sind an manchen Tagen fast auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie. Und das 9-Euro-Ticket hat auch einen positiven Effekt, einige Gäste von der Nord- und Ostsee nutzen es, um in Hamburg shoppen zu gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.07.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel