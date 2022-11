Hamburger Dom wird am Freitag wieder eröffnet Stand: 02.11.2022 13:03 Uhr Autoscooter, Achterbahn und gebrannte Mandeln: Vom 4. November bis zum 4. Dezember lockt der Winterdom Besucherinnen und Besucher auf das Heiligengeistfeld in Hamburg.

Neben Klassikern wie dem Riesenrad, Karussells oder Schiffsschaukeln gibt es für Adrenalin-Junkies Attraktionen wie die große Achterbahn Alpencoaster, die Loopingschaukel Infinity oder den Überkopf-Propeller Mach1. Neben den Fahrgeschäften sorgen rund 70 Gastronomiebetriebe für ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken. Die Preise für die Fahrgeschäfte werden den Angaben zufolge nicht erhöht.

Zwei Superhelden-Tage

Bei zwei sogenannten Superhelden-Tagen gibt es aus Kino und Fernsehen bekannte Figuren zum Anfassen. Interessierte können sich mit Iron Man, Hulk oder Captain America vor der Wilden Maus fotografieren lassen, und zwar am 23. November zwischen 15.30 und 18.30 Uhr. Am 30. November zwischen 15.30 und 19 Uhr sind unter anderem die Figuren Feuerwehrmann Sam und Bob der Baumeister auf dem Heiligengeistfeld zu Gast.

Keine Corona-Beschränkungen

Beschränkungen wegen Corona gibt es für die Besucherinnen und Besucher nicht. Sollte sich die Corona-Lage dramatisch zuspitzen, sei man darauf vorbereitet, sagte Sören Lemke vom Dom-Referat. Man könne reagieren, wenn zum Beispiel wieder eine Maskenpflicht umgesetzt werden müsse.

Schausteller wollen Stromverbrauch um 20 Prozent senken

Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema auf dem Winterdom: Neu ist der 0,5 Liter-Pfandbecher für alkoholische Getränke und Softdrinks. Beim Stromverbrauch wollen die Schaustellerinnen und Schausteller rund 20 Prozent des Stromverbrauchs einsparen. "Geschäfte werden unter anderem auf einen Teil der Beleuchtung verzichten und andere Stromverbraucher abschalten", erklärte Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverbands Hamburg. Und die großen Leuchtreklamen, die am Horner Kreisel und vor den Elbbrücken für den Dom werben, sollen nur noch bis 22 Uhr angeschaltet sein.

Feuerwerk an drei Freitagen

Beim Winterdom finden insgesamt drei große Feuerwerke statt. Gezündet werden sie am Eröffnungs-Freitag, dem 4. November, am 18. November und am 2. Dezember - jeweils um 22.30 Uhr. Jeden Mittwoch ist Familientag mit ermäßigten Preisen.

Öffnungszeiten des Winterdoms

Der Winterdom ist montags bis donnerstags von 15 bis 23 Uhr, freitags und sonnabends von 15 bis 24 Uhr und sonntags von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 13. November (Volkstrauertag), ist der Dom von 15 bis 23 Uhr geöffnet, ebenso am 20. November (Totensonntag).

Das große Volksfest auf dem Heiligengeistfeld findet drei Mal im Jahr statt. Neben dem Winterdom gibt es den Frühlingsdom und den Sommerdom, den in diesem Jahr rund 1,8 Millionen Menschen besucht haben.

