Hamburger Buchhandlungen ausgezeichnet

Die Hamburger Buchhandlungspreise gehen in diesem Jahr nach Blankenese, Wilhelmsburg und in die Neustadt. Die Buchhandlung Wassermann, die Buchhandlung Lüdemann und die Buch- und Kunsthandlung Felix Jud wurden von der Kulturbehörde als besonders engagierte inhabergeführte Buchhandlungen ausgezeichnet - und zwar mit einem Preisgeld von je 5.000 Euro. Die Preise wurden am Sonnabend bei der Langen Nacht der Literatur in der Kunsthalle überreicht.

