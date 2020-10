Hamburger Berg-Ahorn wird "Nationalerbe-Baum" Hamburg hat ein neues Nationalerbe. Der große Berg-Ahorn im Nienstedtener Hirschpark ist am Freitag als erster Baum in der Hansestadt als "Nationalerbe-Baum" ausgezeichnet worden.

Mit der Aufnahme in diese Liste soll sichergestellt sein, dass Bäume wie Menschen in Würde altern können, sagte Altonas Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) am Freitag bei der feierlichen Plaketten-Enthüllung. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren 100 sogenannte Uralt-Bäume in ganz Deutschland ausgezeichnet werden. Der Berg-Ahorn aus dem Hirschpark ist erst der sechste auf der Liste.

"Bei einer Mister-Germany-Wahl unter Deutschlands Bäumen würde er sicher ganz vorne mitspielen", sagte Andreas Roloff vom Kuratorium Nationalerbe-Bäume über den Hamburger Riesen. Der Berg-Ahorn ist 270 Jahre alt, 22 Meter hoch und hat eine Krone mit einem Durchmesser von 36 Metern. Mit fünfeinhalb Metern Umfang auf Taillenhöhe erfüllt er damit alle Voraussetzungen, die ein Baum haben muss, damit er überhaupt als Nationalerbe-Baum ausgezeichnet werden kann.

AUDIO: Berg-Ahorn wird Nationalerbe (1 Min)