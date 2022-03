Hamburger Airport Bilanz: 94 Millionen Euro Verlust Stand: 28.03.2022 12:53 Uhr Der Hamburger Flughafen war eines der ersten Unternehmen, das die Corona-Krise mit voller Wucht erwischt hat. Im vergangenen Jahr sind nun etwas mehr Menschen von Fuhlsbüttel aus gestartet oder dort angekommen als 2020, dennoch schreibt der Airport rote Zahlen.

Rund 94 Millionen Euro Verlust hat der Flughafen nach eigenen Angaben eingeflogen. Das ist zwar etwas weniger als im ersten Corona-Jahr 2020, aber damals hat der Airport auch noch einen zweistelligen Millionenbetrag vom Bund als Hilfe bekommen, das war im vergangenen Jahr nicht der Fall. Im Herbst hatte Flughafenchef Michael Eggenschwiler noch ein Minus von mehr als 100 Millionen Euro vorhergesagt. "Das ist nicht erfolgt und der Grund dafür ist ganz einfach, dass wir in Sachen Kostendisziplin und Kostensenkungsmaßnahmen wirklich erfolgreich waren", sagte Eggenschwiler am Montag.

AUDIO: Rote Zahlen für den Hamburger Flughafen (2 Min) Rote Zahlen für den Hamburger Flughafen (2 Min)

"Schwarze Null" erst wieder 2024

Eggenschwiler rechnet weiterhin damit, dass im kommenden Jahr wieder eine "schwarze Null" und 2024 die Gewinnzone erreicht werden kann. Für 2022 rechne der Flughafen indes noch mit dem dritten Verlust in Folge, "das sind rund 41 Millionen, die wir für dieses Jahr im Plan haben", so der Flughafenchef.

Airport: Schwache Verkehrszahlen erwartet

Rund 5,4 Millionen Passagierinnen und Passagiere hat der Flughafen im vergangenen Jahr gezählt, das sind etwa 70 Prozent weniger als vor Corona. Mit voraussichtlich 1,5 Millionen Passagierinnen und Passagieren im ersten Quartal verbucht der Flughafen unter dem Eindruck der eskalierenden Infektionszahlen abermals schwache Verkehrszahlen. Gleichwohl rechnet der älteste deutsche Airport für das Gesamtjahr mit rund 11 Millionen Reisenden, das wären mehr als in den Corona-Jahren 2020 und 2021 zusammen.

Ostern: Mehr Passagiere am Flughafen erwartet

Mittlerweile zieht die Nachfrage wieder deutlich an, in den Osterferien werden pro Woche etwa 200.000 Passagierinnen und Passagiere erwartet. "Die Leute sitzen auf gepackten Koffern, die Sehnsucht nach Urlaub ist da", so Eggenschwiler. Nach dem kräftigen Personalabbau der beiden Vorjahre ist der Flughafen dabei, sich auch mit Neueinstellungen auf die erwartete Reisewelle vorzubereiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.03.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt Flugverkehr