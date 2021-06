Hamburg sucht nach Lösungen für Lieferverkehr in der Innenstadt Stand: 08.06.2021 11:03 Uhr Handwerksbetriebe, Getränkehandel, Pflegedienste, sie alle brauchen Park- und Lademöglichkeiten in der Stadt. Doch der Wirtschafts- und Lieferverkehr in Hamburg werde von der Politik noch immer nicht genug berücksichtigt - das hat der AGA Unternehmensverband in einer Online-Debatte kritisiert.

Mit in der Gesprächsrunde dabei waren unter anderem HVV-Chefin Anna Theresa Korbutt und Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) sowie der Gastgeber, AGA-Präsident Hans Fabian Kruse. Letzterer machte zu Beginn klar: Autos aus der Innenstadt zu verbannen, das allein sei zu kurz gedacht.

Ausnahmegenehmigungen ein erster guter Schritt

Statt Verboten brauche es ein faires Miteinander und mehr Park- und Ladeflächen. Im AGA sind mehr als 3.500 überwiegend mittelständische Unternehmen aus den fünf norddeutschen Bundesländern organisiert - Groß- und Außenhandelsunternehmen sowie unternehmensnahe Dienstleister. Der Lieferverkehr halte die Stadt am Laufen und dass es seit kurzem mehr Ausnahmegenehmigungen gibt, sei ein guter erster Schritt, erklärte der Chef des Unternehmensverbands Kruse.

Smarte Ladezonen - per App buchbar

Verkehrssenator Tjarks verwies zudem auf die Pläne der Stadt: 50 smarte Ladezonen sollen entstehen, die sich per App buchen lassen. Auf kluge digitale Lösungen konnten sich alle einigen in der Runde. "Es bleibt aber dabei", so Tjarks: "Die Fläche ist begrenzt, für unsere Klimaziele müssen wir den Autoverkehr beschränken."

Selbst in Zeiten der Elektro-Mobilität müsse es nicht immer ein Firmenwagen sein, stellte HVV-Chefin Korbutt fest. Für Unternehmen will sie günstige Ticketangebote schaffen.

