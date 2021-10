Hamburg startet Winternotprogramm für Obdachlose Stand: 31.10.2021 19:18 Uhr In Hamburg beginnt am Montag wieder das Winternotprogramm. Es läuft planmäßig bis Ende März und bietet obdachlos gewordenen Menschen in der kalten Jahreszeit zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten.

Etwas zu essen, ein warmes Bett und ein Dach über dem Kopf - täglich ab 17 Uhr öffnen die beiden Not-Übernachtungsstandorte in der Friesenstraße in Hammmerbrook und in der Halskestraße in Billbrook. Dort hat die Stadt ein ehemaliges Hotel mit 300 Schlafplätzen angemietet. In der Friesenstraße gibt es 400 Schlafplätze. Dazu kommt die Möglichkeit, in rund 100 Wohncontainern bei Kirchengemeinden und Hochschulen zu übernachten. Ein zusätzlicher Standort in der Schmiedekoppel in Niendorf mit bis zu 224 Schlafplätzen soll bei hoher Auslastung der anderen Standorte eine pandemiegerechte Belegung ermöglichen. Insgesamt bietet das Winternotprogramm etwa 1.030 Plätze.

Auch Angebote für Aufenthalt tagsüber

Alle Schlafplätze müssen morgens um 9.30 Uhr wieder geräumt werden. Aber auch tagsüber gibt es wieder zusätzliche Angebote, wo sich die Menschen im Warmen aufhalten können und etwas zu essen bekommen, wie zum Beispiel in der Markthalle am Klosterwall. Und auch der Kältebus wird in den nächsten fünf Monaten wieder nachts unterwegs sein, um Obdachlosen mit Schlafsäcken und Isomatten sowie heißen Getränken zu versorgen.

Pik As steht ganzjährig zur Verfügung

Unabhängig vom Winternotprogramm gibt es die ganzjährig zur Verfügung stehende Übernachtungsstätte Pik As in der Neustadt mit 330 Plätzen und die Notübernachtungsstätte für Frauen in der Hinrichsenstraße in Hohenfelde mit bis zu 60 Plätzen. Eine detaillierte Übersicht gibt es auf der Internetseite www.hamburg.de/obdachlosigkeit.

Die Kosten für das Hilfsangebot während des Winternotprogramms bezifferte die Sozialbehörde auf voraussichtlich 13,3 Millionen Euro. Im vergangenen Winter sind auf Hamburgs Straßen bei eisigen Temperaturen 13 Menschen gestorben.

