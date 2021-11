Hamburg erschwert Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen

Stand: 02.11.2021 16:24 Uhr

Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen wird in Hamburg künftig erschwert. Umwandlungen in Gebäuden mit mehr als fünf Wohnungen bedürfen nun im gesamten Stadtgebiet einer Genehmigung.