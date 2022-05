Stand: 29.05.2022 12:35 Uhr Hamburg erinnert an Schauspieler Uwe Bohm

Das Hamburger St. Pauli Theater hat am Sonntag mit einer öffentlichen Gedenkfeier an den Anfang April verstorbenen Schauspieler Uwe Bohm erinnert. Geladen haben dazu Freunde, Kolleginnen und Kollegen von Bohm. Auf der Gästeliste standen unter anderem Schauspieler und Schauspielerinnen wie Ulrich Tukur, Hannelore Hoger und Eva Mattes. Uwe Bohm hatte unter anderem am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg Erfolge gefeiert. Vielen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern ist er durch seine Bösewicht-Rollen in der ARD-Serie "Tatort" bekannt. | Sendedatum NDR 90,3: 29.05.2022 13:00

