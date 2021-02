Hamburg bekommt nur wenig Schnee am Wochenende Stand: 05.02.2021 07:50 Uhr Das Wochenende wird insgesamt winterlich in Norddeutschland - auch in Hamburg. Während in anderen Regionen aber wohl viel Schnee fallen wird, bekommt die Hansestadt davon eher wenig ab.

Der Hamburger Meteorologe Frank Böttcher sagte NDR 90,3, dass auch Hamburg etwas Schnee bekommen wird. Schon am Freitagabend könnten bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen. Während für Regionen in Niedersachsen und Bremen aber laut Deutschem Wetterdienst 20 bis 30 Zentimeter Schnee vorhergesagt sind, wird Hamburg auch am Sonntag höchstens fünf Zentimeter abbekommen - vor allem in Richtung Harburg.

AUDIO: Frank Böttcher verrät wie das Wetter in Hamburg wird (1 Min)

Schönstes Winterwetter

Aber auch in der Hansestadt wird es kalt. Am Sonnabend wird es den ersten Dauerfrosttag seit über zwei Jahren geben. Am Sonntag wird die Höchsttemperatur nur noch bei Minus fünf Grad liegen - und ein eisiger Ostwind wird dafür sorgen, dass es sich noch kälter anfühlt. Auch die kommende Woche bleibt kalt - mit Tagestemperaturen von Minus vier bis Minus neun Grad bis Mittwoch. Dazu gibt es oft strahlend blauen Himmel - ein Winter wie aus dem Bilderbuch.

Aber Vorsicht: Am Freitagmorgen muss mit Glätte gerechnet werden. Vor allem, wer sich nach Schleswig-Holstein aufmacht, sollte sehr vorsichtig fahren und mit glatten Straßen rechnen.

Winternotprogramm bleibt tagsüber geöffnet

Angesichts der Wetterprognosen weitet die Stadt Hamburg ihr Winternotprogramm zum Schutz obdachloser Menschen aus. Die Unterkünfte sollen von Freitag an und bis zum Montag ganztägig geöffnet bleiben, wie die Sozialbehörde mitteilte.

A7-Vollsperrung verschoben

Eine Vollsperrung der Autobahn 7 in Hamburg für letzte Arbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels Stellingen wurde wegen des erwarteten Wetters verschoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.02.2021 | 06:18 Uhr