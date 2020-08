Stand: 19.08.2020 06:43 Uhr - NDR 90,3

Hamburg bekommt neue Insel im Wattenmeer

Hamburg wird größer: In der Nähe der zur Hansestadt gehörenden Insel Neuwerk entsteht zurzeit eine neue Insel. Das Eiland liegt im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer. Seine Entstehung habe nichts mit dem Klimawandel zu tun, heißt es aus der Umweltbehörde.

600 Hektar groß

"Wir reden da von einer Sandbank ungefähr so groß wie Nigehörn, Scharhörn und Neuwerk zusammen, also ungefähr 600 Hektar", sagte der Leiter des Nationalparks, Klaus Janke, am Dienstag. Zwar bildeten sich dort immer mal wieder Sandbänke. Aber jetzt sei eine Sandbank entstanden, die besonders hoch und groß ist.

Neue Insel im Wattenmeer NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 19.08.2020 08:00 Uhr Im Hamburgischen Wattenmeer, nahe der Insel Neuwerk, entsteht zurzeit ein neues Eiland. Die Sandbank ist auf eine Größe von etwa 600 Hektar gewachsen. Susanne Röhse berichtet.







