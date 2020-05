Stand: 18.05.2020 06:09 Uhr - NDR 90,3

In Hamburg eröffnet ein sechstes Frauenhaus

Hamburg bekommt ein sechstes Frauenhaus. Voraussichtlich noch im Laufe des Mais können die ersten Zimmer bezogen werden. Das neue Frauenhaus bietet 32 Plätze für schutzsuchende Frauen und ihre Kinder. Erstmals können dort auch Mütter mit älteren Söhnen ab 14 Jahren unterkommen. Dafür hatte sich Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) eingesetzt.

Expertinnen betreiben das neue Haus

Betrieben wird die neue Unterkunft vom neugegründeten Verein "6. Autonomes Frauenhaus Hamburg e.V.". Dessen Mitglieder sind Expertinnen, die auch schon beim Aufbau der rund um die Uhr erreichbaren Notaufnahme der Hamburger Frauenhäuser mitgearbeitet haben.

Linke fordert 200 weitere Frauenhausplätze

Mit dem sechsten Frauenhaus gibt es aktuell 240 Unterkunftsplätze für schutzsuchende Frauen in Hamburg. Das reicht nicht aus, meint die Linksfraktion. In einem Antrag an die Bürgerschaft fordert sie weitere 200 Frauenhaus-Plätze, weil die Unterkünfte chronisch überlastet seien und weil wegen der Corona-Pandemie ein erhöhter Bedarf an Plätzen erwartet werde.

Tausende Fälle häuslicher Gewalt

Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres registrierte die Polizei in Hamburg laut Senat mehr als 1.200 Fälle von Partnergewalt.

