Hamburg bekommt Mahnmal zu Anschlägen vom 11. September Stand: 02.09.2021 13:46 Uhr Hamburg bekommt ein Mahnmal zum Gedenken an die Opfer der Terroranschläge vom 11. September vor 20 Jahren. Die Anschläge auf das World Trade Center wurden von einer Terrorzelle um den Todespiloten Mohammed Atta in Hamburg geplant.

Ein 9/11-Mahnmal in Hamburg ist Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ein besonderes Anliegen. Der 11. September 2001 habe die Welt verändert, so Tschentscher. Mit dem Gedenken an die Opfer wolle Hamburg erneut Anteilnahme und Solidarität zeigen. Die Stadt steht laut Tschentscher fest zur transatlantischen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten.

Tafeln vor dem Konsulat werden enthüllt

Die Tafeln in englischer und deutscher Sprache zum Gedenken an die Opfer vom 11. September sollen vor dem US-Generalkonsulat an der Alster stehen und nächste Woche Freitag enthüllt werden.

Der Al-Kaida-Terrorist Mohammed Atta hatte mit Komplizen die Todesflüge auf das World Trade Center und das Pentagon in seiner Wohnung in Hamburg-Harburg geplant und war selbst einer der Todespiloten. Dabei starben 3.000 Menschen.

