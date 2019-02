Stand: 11.02.2019 06:37 Uhr

Hamburg baut Hilfsangebote für Obdachlose aus

Die Stadt Hamburg baut die Hilfsangebote für Obdachlose weiter aus. Ab heute sind zum ersten Mal eigene Straßensozialarbeiter der Stadt im Einsatz. Die Sozialbehörde schickt zunächst zwei, später vier Sozialarbeiter los. Zur Einarbeitung sind sie zunächst mit dem Krankenmobil der Caritas unterwegs.

Hamburg baut seine Obdachlosenhilfe aus NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 11.02.2019 06:00 Uhr Autor/in: Frauke Reinig Hamburg schickt künftig eigene Sozialarbeiter auf die Straße. Zudem soll Obdachlosen bald mit einer Aufenthaltsstätte geholfen werden.







"Sie lernen die Arbeitsabläufe und die Klienten kennem", sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde. "Ziel ist es, ein möglichst gutes Bild davon zu bekommen, welche Bedarfe es auf der Straße gibt." Mit dem Wissen sollen die Sozialarbeiter dann gut helfen zu können, zugleich die Aktivitäten, die es schon gibt, mit anderen Akteuren abstimmen.

Steigende Zahl von Obdachlosen in Hamburg

Im vergangenen Herbst hatte die Obdachlosen-Studie der Stadt ergeben, dass knapp 2.000 Menschen in Hamburg auf der Straße leben. Fast 900 mehr als bei einer Umfrage vor zehn Jahren.

Sozialbehörde lehnt ganztätiges Winternotprogamm ab

Erst am Wochenende haben in der Innenstadt rund 300 Menschen für die Belange von Obdachlosen demonstriert und gefordert, dass das Winternotprogramm auch am Tag geöffnet bleibt. Dafür setzen sich bereits seit Jahren Sozialverbände und die Linke ein. Die Sozialbehörde lehnt das weiterhin ab.

Tagesaufenthaltsstätte geplant

Allerdings ist jetzt erstmals eine stadteigene Tagesaufenthaltsstätte geplant. Sie soll ab 2020 von fördern und wohnen in einem Neubau an der Stresemannstraße betrieben werden, in dem auch Wohnungen entstehen. Ähnliche Angebote gibt es bisher nur von freien Trägern. "Das Hilfenetz, das in der Stadt schon besteht, wird damit ausgebaut," sagte Behördensprecher Helfrich.

Straßensozialarbeiter sollen kooperieren

An einem Konzept für die Zusammenarbeit mit Straßensozialarbeitern vor Ort wird derzeit gearbeitet. Im April ist ein sogenannter Fachtag geplant, um alle Akteure der Straßensozialarbeit an einen Tisch zu bringen.

